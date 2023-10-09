Чем опасны заболевания вен и как от них избавиться? Рассказываем

Однако технологии шагнули вперед, и теперь в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» можно воспользоваться щадящим методом лечения варикозной болезни. Эндовенозная лазерная коагуляция и склеротерапия не требуют госпитализации, хирургических разрезов и не оставляют долго заживающих рубцов и шрамов. Черех 15 минут после завершения операции пациент может уйти домой. В течение пары недель будут запрещены большие нагрузки, а затем можно жить как раньше, только с улучшением качества жизни.