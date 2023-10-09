Чем опасны заболевания вен и как от них избавиться? Рассказываем

Posted 9 октября 2023,, 07:19
Published 9 октября 2023,, 07:19
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В основе варикоза лежат нарушения или повреждения клапанного аппарата сосудов конечностей. При этом кровь беспрепятственно стекает к ступням и переполняет вены, расширяет их. На ногах образуются звездочки, сеточки и узлы, кроме того, человек чувствует отеки, тяжесть в ногах и распирающие боли. Если не начать лечение, то на смену отеку придут трофические изменения — венозная экзема с сильным зудом, тромбофлебит (воспаление) и тромбоз.
Тромбы на внутренних стенках сосудов могут закупорить венозный просвет и оторваться, спровоцировав инсульт, инфаркт или тромбоэмболию. Эти заболевания, в свою очередь, могут привести к внезапной смерти или параличу. В календаре есть специальная дата: 13 октября — Всемирный день тромбоза, призванный привлечь внимание общества к данному заболеванию. От последствий тромбоза каждые 30 секунд в мире умирает один человек.
В России сейчас смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с тромбозами, в два раза превышает среднеевропейские показатели. Эксперты Ассоциации флебологов России говорят, что ежегодно венозный тромбоз возникает у 240 тыс. наших соотечественников, а у 100 тыс. из них развивается тромбоэмболия легочной артерии. Уровень смертности от последней в России сопоставим с числом погибших в ДТП. Считается, что тромбы образуются у одного из пассажиров каждого рейса.
Тромбоз зачастую развивается незаметно, не доставляя особых неприятных ощущений. Его коварство в том, что поначалу отеки, боли и легкая синюшность не приносят большого дискомфорта. И многие не торопятся к врачу, потому что боятся операции — ведь это больно и сложно.
Однако технологии шагнули вперед, и теперь в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» можно воспользоваться щадящим методом лечения варикозной болезни. Эндовенозная лазерная коагуляция и склеротерапия не требуют госпитализации, хирургических разрезов и не оставляют долго заживающих рубцов и шрамов. Черех 15 минут после завершения операции пациент может уйти домой. В течение пары недель будут запрещены большие нагрузки, а затем можно жить как раньше, только с улучшением качества жизни.
В клинике «Варикоза нет» сейчас проходит акция — консультация флеболога с УЗИ вен ног стоит всего 790 рублей. Также действуют персональные скидки на лазерное лечение варикоза — до 50%.
Телефон: +7 (342) 254-02-01
Сайт: varikozanet.online