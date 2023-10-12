В Екатеринбурге выпускник вуза создал нарколабораторию

Ранее этого человека уже привлекали за изготовление наркотиков в 2016 году, после чего он провел пять лет в тюрьме. В 2022 году, выйдя на свободу, он начал заниматься производством запрещенных веществ на своей даче. Как отмечает пресс-служба, у осужденного имеется высшее образование в одном из престижных университетов Урала.