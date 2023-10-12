properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 октября 2023,, 06:29

Published 12 октября 2023,, 06:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

В Екатеринбурге выпускник вуза создал нарколабораторию

12 октября 2023, 06:29
В Екатеринбурге суд вынес приговор владельцу лаборатории по производству наркотиков. У него было обнаружено 2 килограмма запрещенных веществ. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Сотрудники ФСБ и полиции нашли у осужденного 2 кг наркотических веществ и 29 кг веществ, необходимых для их производства. Суд приговорил его к 17,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тыс. рублей, пишет ИА «УралПолит.ru».

Ранее этого человека уже привлекали за изготовление наркотиков в 2016 году, после чего он провел пять лет в тюрьме. В 2022 году, выйдя на свободу, он начал заниматься производством запрещенных веществ на своей даче. Как отмечает пресс-служба, у осужденного имеется высшее образование в одном из престижных университетов Урала.

За свои преступные действия он будет отбывать наказание по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (часть 2 статьи 228.3 УК РФ) и незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).

Подпишитесь
В Прикамье за год было вынесено 48 оправдательных приговоров
Сегодня, 10:20
Опять эвакуировали одну из пермских школ. В Минтербезе раскрыли причину
Сегодня, 11:01
В небе над Пермью можно будет увидеть Международную космическую станцию
Сегодня, 09:23
В дептрансе Перми назвали условие, при котором могут вернуть кондукторов в автобусы
Сегодня, 11:01
Кто кормит пермяков и их детей «пальмой». Расследование Properm. ru
Сегодня, 06:38
Создают прецедент. В Пермском крае сотни СНТ судятся с регоператором по вывозу мусора
Сегодня, 02:00