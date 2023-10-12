В Екатеринбурге выпускник вуза создал нарколабораторию

Posted 12 октября 2023,, 06:29
Published 12 октября 2023,, 06:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Сотрудники ФСБ и полиции нашли у осужденного 2 кг наркотических веществ и 29 кг веществ, необходимых для их производства. Суд приговорил его к 17,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 100 тыс. рублей, пишет ИА «УралПолит.ru».
Ранее этого человека уже привлекали за изготовление наркотиков в 2016 году, после чего он провел пять лет в тюрьме. В 2022 году, выйдя на свободу, он начал заниматься производством запрещенных веществ на своей даче. Как отмечает пресс-служба, у осужденного имеется высшее образование в одном из престижных университетов Урала.
За свои преступные действия он будет отбывать наказание по двум статьям Уголовного Кодекса Российской Федерации: незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ (часть 2 статьи 228.3 УК РФ) и незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 5 статьи 228.1 УК РФ).