Деловая программа Конгресса молодых ученых объединила более 70 мероприятий

Posted 31 октября, 14:15
Published 31 октября, 14:15
Modified 31 октября, 14:15
Updated 31 октября, 14:15
В деловую программу конгресса включено более 70 мероприятий, разделенных на пять тематических блоков: «Большие вызовы — возможности для развития», «Возможности Десятилетия науки и технологий в России», «Пространство страны — пространство возможностей», «Пространство международного научно-технического сотрудничества», «Инструменты развития». Эти блоки дополнены научно-образовательным треком «Возможности для роста: лекции с выдающимися учеными и представителями бизнеса». Об этом сообщает vostokmedia.com. Более подробная информация доступна на сайте мероприятия: конгресс.наука.рф.
«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков. В связи с этим он высказал мысль о важности подготовки собственных кадров, расширения внутреннего потенциала молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки, по его мнению, представляют собой источник для решений, которые обеспечат достижение главных целей экономического процветания и безопасности страны. По словам Кобякова, научное сообщество России не находится в вакууме, поскольку сама наука — это коммуникация, позволяющая строить максимально эффективную кооперацию в базовых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых, уверен советник президента, представляет собой площадку целевого назначения, где, как на космодроме, можно наблюдать за стартом новых идей и инициатив, играющих важную роль в жизни страны.
Конгресс молодых ученых — ключевое событие Десятилетия науки и технологий в России, объявленного по инициативе президента России в 2022 году. На конгресс приглашены представители ведущих научных школ из разных регионов России, научных и образовательных организаций, органов власти, индустриальные партнеры, яркие лидеры отечественной науки, а главное — молодые ученые, победители конкурсов грантов, студенты и школьники из России и других стран.
В роли организаторов Конгресса молодых ученых выступают Фонд Росконгресс, Министерство науки и высшего образования РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию. Медиахолдинг 1MI уже второй год подряд является информационным партнером конгресса.