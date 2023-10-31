Деловая программа Конгресса молодых ученых объединила более 70 мероприятий

«Вызовы, которые стоят сейчас перед Россией, диктуют необходимость поиска внутренних ресурсов для решения ключевых задач развития общества и страны», — отметил советник президента РФ Антон Кобяков. В связи с этим он высказал мысль о важности подготовки собственных кадров, расширения внутреннего потенциала молодых специалистов и ученых. Научные исследования и разработки, по его мнению, представляют собой источник для решений, которые обеспечат достижение главных целей экономического процветания и безопасности страны. По словам Кобякова, научное сообщество России не находится в вакууме, поскольку сама наука — это коммуникация, позволяющая строить максимально эффективную кооперацию в базовых сферах: производственной, технологической, образовательной. Конгресс молодых ученых, уверен советник президента, представляет собой площадку целевого назначения, где, как на космодроме, можно наблюдать за стартом новых идей и инициатив, играющих важную роль в жизни страны.