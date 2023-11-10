В деловую программу ММФ БРИКС+ вошли 120 мероприятий

При этом все больше государств выразили желание вступить в состав БРИКС. В результате в аббревиатуре организации и появился знак «плюс». По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, уже более 25 государств выразили интерес к членству в этой организации. Он также отметил, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами БРИКС, таким образом состав участников организации расширится с пяти до одиннадцати стран.