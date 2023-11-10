В деловую программу ММФ БРИКС+ вошли 120 мероприятий

Posted 10 ноября, 11:50
Published 10 ноября, 11:50
Modified 10 ноября, 11:58
Updated 10 ноября, 11:58
Издание Росбалт сообщает, что около 2000 делегатов прибыли не только из государств, входящих в БРИКС, но и из 59 других стран, которые главным образом представляют Азию, Африку, Латинскую Америку, Ближний Восток и СНГ. Основные темы форума включали развитие IT-сферы, урбанистику, гуманитарное сотрудничество, туризм, здравоохранение и другие аспекты развития городской среды.
В общей сложности в рамках в деловой программы ММФ БРИКС+ запланировано 120 мероприятий. Они дадут возможность обмена опытом между чиновниками, бизнесменами, общественными активистами и экспертами из сотен различных городов мира.
ММФ БРИКС+ проводится уже в пятый раз. За это время форум стал ключевой площадкой для формирования интеллектуальной повестки дня для международного муниципального сообщества. По словам главы департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, схожие тенденции в процессе урбанизации способствуют взаимопониманию стран БРИКС+.
При этом все больше государств выразили желание вступить в состав БРИКС. В результате в аббревиатуре организации и появился знак «плюс». По словам секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, уже более 25 государств выразили интерес к членству в этой организации. Он также отметил, что с 1 января 2024 года Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия станут полноправными членами БРИКС, таким образом состав участников организации расширится с пяти до одиннадцати стран.
На данный момент на долю БРИКС приходится четверть мирового ВВП, а расширение состава организации может придать ей еще больше влияния. По прогнозам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС будет приходиться около половины мирового промышленного производства.