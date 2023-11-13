Варикоз — «болезнь цивилизации». Как не допустить образования тромбов?

Posted 13 ноября, 06:12
Published 13 ноября, 06:12
Modified 13 ноября, 06:22
Updated 13 ноября, 06:22
По статистике, сейчас в России варикозом страдают 20% мужчин и 40% женщин, 15% из них имеют серьезные осложнения. Ежегодно число людей, болеющих этим недугом, увеличивается на 2,5%. Такой рост происходит за счет тяжелых форм заболевания. В зоне риска чаще всего находятся люди в возрасте старше 40 лет. О способах лечения и профилактики варикоза рассказал кандидат медицинских наук, главный врач одной из крупенйших российских флебологических сетей в России «Варикоза нет» Хачатур Михайлович Кургинян.
По словам эксперта, варикозное расширение вен заметно снижает качество жизни и вызывает опасные осложнения. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, может возникнуть тромбофлебит. При этом заболевании внутри сосудов формируются тромбы, которые могут оторваться и попасть в кровоток, а затем в сердце и легочную артерию. Это может привести к остановке сердца. При первых симптомах варикоза врачи рекомендуют сразу посетить флеболога.
Симптомами варикоза является внешний вид вен — они выпирают и образуют плотные и болезненные «узелки». Также пациент ощущает отеки, тяжесть в ногах, распирающие боли и наблюдает изменение цвета кожи.
На ранних стадиях развития заболевания можно попробовать медикаментозные методы лечения, но они малодейственны. На более поздних этапах человеку может помочь лишь операция по удалению пораженной вены. К сожалению, люди часто любят лечиться «народными средствами» и идут к доктору не сразу.
Хачатур Михайлович рассказывает, что не раз наблюдал, как пришедшего на прием в поликлинику человека прямо из учреждения увозила «скорая помощь» — на экстренную операцию. Это происходило, так как существовала реальная угроза, что найденный тромб оторвется и приведет к летальному исходу.
Недавно почти все операции по лечению варикоза сопровождались большим количеством разрезов. Но сейчас появились новые методы лечения — щадящие и малоинвазивные. Среди них — метод эндовенозной лазерной коагуляции, в основе которого лежит использование лазера.
При открытых операциях пациенты находятся в круглосуточном стационаре 7-10 дней под присмотром врачей. Сейчас большая часть процедур выполняется при помощи лазерной методики — тогда пациент не нуждается в госпитализации и отправляется домой сразу после лечения.
Самый действенный способ профилактики развития варикоза — это подвижный образ жизни. Если вы работаете в офисе, то почаще вставайте и ходите, выполняйте упражнения для ступней или используйте компрессионные гольфы. Не поднимайте тяжести, не сидите, поджав ноги под себя или закинув ногу на ногу. Доктор рекомендует побольше пить, чтобы кровь не загустевала, и обращаться к врачу при болезненных симптомах.