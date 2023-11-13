Варикоз — «болезнь цивилизации». Как не допустить образования тромбов?

По статистике, сейчас в России варикозом страдают 20% мужчин и 40% женщин, 15% из них имеют серьезные осложнения. Ежегодно число людей, болеющих этим недугом, увеличивается на 2,5%. Такой рост происходит за счет тяжелых форм заболевания. В зоне риска чаще всего находятся люди в возрасте старше 40 лет. О способах лечения и профилактики варикоза рассказал кандидат медицинских наук, главный врач одной из крупенйших российских флебологических сетей в России «Варикоза нет» Хачатур Михайлович Кургинян.