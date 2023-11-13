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Posted 13 ноября, 06:12

Published 13 ноября, 06:12

Modified 13 ноября, 06:22

Updated 13 ноября, 06:22

Варикоз — «болезнь цивилизации». Как не допустить образования тромбов?

Варикоз — «болезнь цивилизации». Как не допустить образования тромбов?

13 ноября 2023, 06:12
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По оценкам Всемирной организации здравоохранения, варикоз считается одной из самых опасных болезней современности. Специалисты включили его в перечень болезней цивилизации. Каковы симптомы варикоза и как с ним бороться, рассказал врач.

Варикоз снижает качество жизни

По статистике, сейчас в России варикозом страдают 20% мужчин и 40% женщин, 15% из них имеют серьезные осложнения. Ежегодно число людей, болеющих этим недугом, увеличивается на 2,5%. Такой рост происходит за счет тяжелых форм заболевания. В зоне риска чаще всего находятся люди в возрасте старше 40 лет. О способах лечения и профилактики варикоза рассказал кандидат медицинских наук, главный врач одной из крупенйших российских флебологических сетей в России «Варикоза нет» Хачатур Михайлович Кургинян.

По словам эксперта, варикозное расширение вен заметно снижает качество жизни и вызывает опасные осложнения. Если вовремя не обратиться за медицинской помощью, может возникнуть тромбофлебит. При этом заболевании внутри сосудов формируются тромбы, которые могут оторваться и попасть в кровоток, а затем в сердце и легочную артерию. Это может привести к остановке сердца. При первых симптомах варикоза врачи рекомендуют сразу посетить флеболога.

Симптомами варикоза является внешний вид вен — они выпирают и образуют плотные и болезненные «узелки». Также пациент ощущает отеки, тяжесть в ногах, распирающие боли и наблюдает изменение цвета кожи.

Вас могут экстренно госпитализировать

На ранних стадиях развития заболевания можно попробовать медикаментозные методы лечения, но они малодейственны. На более поздних этапах человеку может помочь лишь операция по удалению пораженной вены. К сожалению, люди часто любят лечиться «народными средствами» и идут к доктору не сразу.

Хачатур Михайлович рассказывает, что не раз наблюдал, как пришедшего на прием в поликлинику человека прямо из учреждения увозила «скорая помощь» — на экстренную операцию. Это происходило, так как существовала реальная угроза, что найденный тромб оторвется и приведет к летальному исходу.

Какие процедуры могут помочь в борьбе с варикозом и есть ли профилактика?

Недавно почти все операции по лечению варикоза сопровождались большим количеством разрезов. Но сейчас появились новые методы лечения — щадящие и малоинвазивные. Среди них — метод эндовенозной лазерной коагуляции, в основе которого лежит использование лазера.

При открытых операциях пациенты находятся в круглосуточном стационаре 7-10 дней под присмотром врачей. Сейчас большая часть процедур выполняется при помощи лазерной методики — тогда пациент не нуждается в госпитализации и отправляется домой сразу после лечения.

Самый действенный способ профилактики развития варикоза — это подвижный образ жизни. Если вы работаете в офисе, то почаще вставайте и ходите, выполняйте упражнения для ступней или используйте компрессионные гольфы. Не поднимайте тяжести, не сидите, поджав ноги под себя или закинув ногу на ногу. Доктор рекомендует побольше пить, чтобы кровь не загустевала, и обращаться к врачу при болезненных симптомах.

Телефон: +7 (342) 254-02-01
Сайт: varikozanet.online
varikozanet59.ru

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