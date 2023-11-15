ЕР: В бюджете РФ заложены расходы на реализацию народной программы

Фракция «Единая Россия» в Заксобрании контролирует, чтобы положения народной программы партии были обеспечены финансированием. Так, сохраняется задача строительства новых школ: в 2024 году планируется сдать 10 новых школ, в которых будет создано более 4 тыс. мест. Сохранены меры социальной поддержки: сегодня в крае их получает более 140 тыс. семей. В Прикамье сегодня действует около 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей, и этот перечень расширяется. Так, в бюджете предусмотрено освобождение их от транспортного налога, выделение бесплатных земельных участков героям и орденоносцам СВО и другие виды помощи» — отметил Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края.