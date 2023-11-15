ЕР: В бюджете РФ заложены расходы на реализацию народной программы

Posted 15 ноября, 16:55
Published 15 ноября, 16:55
Modified 16 ноября, 14:28
Updated 16 ноября, 14:28
Государственные средства будут направлены на выполнение поручений президента и положений народной программы партии, при этом расходы на приоритетные области заметно возрастут. Особый акцент будет сделан на социальную политику, оборону, образование, здравоохранение, ЖКХ, развитие сельской местности и поддержку культуры. Об этом пишет rostovgazeta.
В 2024 году минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5%, что обеспечит повышение зарплат почти для 5 миллионов человек, а также общий рост зарплат в бюджетной сфере. Пособия и пенсии будут проиндексированы на уровень инфляции, а пособие по безработице впервые будет индексироваться ежегодно.
Финансирование программ профессионального обучения тоже будет увеличено для участников СВО, членов их семей, женщин в декрете, женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов на общую сумму на три года в размере 18,6 миллиарда рублей.
В соответствии с поправками от «Единой России» дополнительные средства выделят на развитие здравоохранения. На три года на это предусмотрено 7,23 триллиона рублей.
Партия предлагает увеличить финансирование на развитие сельских территорий на 26,4 миллиарда рублей, включая выделение 11,5 миллиардов на возврат сельскохозяйственных земель в оборот и приблизительно 3 миллиарда рублей на развитие экспорта сельхозпродукции. Общий объем дополнительных средств достигнет 88,6 миллиарда рублей, средства будут направлены на обеспечение сельских населенных пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.
Более триллиона рублей ежегодно будет выделяться на дорожное строительство. Планируется продолжение модернизации коммунальной инфраструктуры и расселения аварийного жилья.
Все предложенные поправки от «Единой России» проработаны с правительством и профильными министерствами. Общий объем финансирования по ним составляет почти 140 миллиардов рублей, говорится на сайте er.ru.
«Бюджет Пермского края на 2024 и плановый период до 2026 года прошёл первое чтение, и, за исключением нюансов, основные его параметры ясны. Доходы бюджета в 2024 году превышают 207 млрд рублей, и в последующие годы планируется их рост. Как и в предыдущие годы, бюджет сохраняет социальную направленность: порядка 70% всех расходов направляется на отрасли здравоохранения, образования, социальную поддержку.
Фракция «Единая Россия» в Заксобрании контролирует, чтобы положения народной программы партии были обеспечены финансированием. Так, сохраняется задача строительства новых школ: в 2024 году планируется сдать 10 новых школ, в которых будет создано более 4 тыс. мест. Сохранены меры социальной поддержки: сегодня в крае их получает более 140 тыс. семей. В Прикамье сегодня действует около 20 мер поддержки участников СВО и членов их семей, и этот перечень расширяется. Так, в бюджете предусмотрено освобождение их от транспортного налога, выделение бесплатных земельных участков героям и орденоносцам СВО и другие виды помощи» — отметил Вячеслав Григорьев, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края.