В Пермь впервые приехал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев

Во время знакомства с библиотекой вуза Алексей Воробьев порекомендовал уделить внимание изучению истории не только православия, но и всех других религий, присутствующих на территории России. Он отметил, что на полках библиотеки должны быть доступны для курсантов не только Библия, но и, к примеру, Коран.