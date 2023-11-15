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Posted 15 ноября, 16:24

Published 15 ноября, 16:24

Modified 15 ноября, 18:12

Updated 15 ноября, 18:12

В Пермь впервые приехал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев

В Пермь впервые приехал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев

15 ноября 2023, 16:24
Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru
Заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев сегодня прибыл с рабочим визитом в Пермь, здесь он проведет два дня.

Сегодня и завтра, 15–16 ноября, в Перми находится заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Воробьев. Здесь он знакомится с двумя учебными заведениями Росгвардии — Пермским военным институтом и президентским кадетским училищем им. Федора Кузьмина.

Первый день визита полностью был посвящен военному институту. Замдиректора Росгвардии побывал на всех факультетах вуза, особое внимание он уделил новому факультету — информационных технологий и защиты информации. Институт сегодня готовит IT-специалистов для выявления и пресечения киберпреступлений. По окончанию вуза они поступают на службу в Минобороны, ФСБ и в другие ведомства.

Во время знакомства с библиотекой вуза Алексей Воробьев порекомендовал уделить внимание изучению истории не только православия, но и всех других религий, присутствующих на территории России. Он отметил, что на полках библиотеки должны быть доступны для курсантов не только Библия, но и, к примеру, Коран.

Фото: Ирина Молокотина для Properm.ru / properm.ru

Интерес вызвал опыт кинологического факультета пермского института. Здесь каждый курсант на втором курсе получает на воспитание собаку, с которой выпускается из вуза.

Пермский военный институт Росгвардии работает уже 42 года. На восьми факультетах вуза сегодня преподают 20 докторов и 92 кандидата наук. Здесь готовят специалистов по направлениям службы тыла, технического, инженерного и кинологического обеспечения, связи и информационных технологий, ремонта и эксплуатации артиллерийского вооружения.

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