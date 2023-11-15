В Пермь впервые приехал заместитель директора Росгвардии Алексей Воробьев

Posted 15 ноября, 16:24
Published 15 ноября, 16:24
Modified 15 ноября, 18:12
Updated 15 ноября, 18:12
Сегодня и завтра, 15–16 ноября, в Перми находится заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Алексей Воробьев. Здесь он знакомится с двумя учебными заведениями Росгвардии — Пермским военным институтом и президентским кадетским училищем им. Федора Кузьмина.
Первый день визита полностью был посвящен военному институту. Замдиректора Росгвардии побывал на всех факультетах вуза, особое внимание он уделил новому факультету — информационных технологий и защиты информации. Институт сегодня готовит IT-специалистов для выявления и пресечения киберпреступлений. По окончанию вуза они поступают на службу в Минобороны, ФСБ и в другие ведомства.
Во время знакомства с библиотекой вуза Алексей Воробьев порекомендовал уделить внимание изучению истории не только православия, но и всех других религий, присутствующих на территории России. Он отметил, что на полках библиотеки должны быть доступны для курсантов не только Библия, но и, к примеру, Коран.
Интерес вызвал опыт кинологического факультета пермского института. Здесь каждый курсант на втором курсе получает на воспитание собаку, с которой выпускается из вуза.
Пермский военный институт Росгвардии работает уже 42 года. На восьми факультетах вуза сегодня преподают 20 докторов и 92 кандидата наук. Здесь готовят специалистов по направлениям службы тыла, технического, инженерного и кинологического обеспечения, связи и информационных технологий, ремонта и эксплуатации артиллерийского вооружения.