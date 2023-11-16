РЭО построит 5 объектов обращения с ТКО в Амурской области

В свою очередь Василий Орлов заявил, что у РЭО имеется ценный опыт, в том числе касающийся других регионов, позволяющий эффективно выстраивать работу в сфере обращения с ТКО. Также он выразил надежду на то, что Российский экологический оператор поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в области.