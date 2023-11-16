РЭО построит 5 объектов обращения с ТКО в Амурской области

Posted 16 ноября, 11:57
Published 16 ноября, 11:57
Modified 16 ноября, 11:59
Updated 16 ноября, 11:59
Кроме того, было подписано соглашение о совместной деятельности по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области, пишет 56orb.ru.
Буцаев напомнил, что в области имеются проблемы с доступом к некоторым отдаленным населенным пунктам. Поэтому должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами.
По его словам, на территории региона, согласно федеральной схеме, планируется строительство 5 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации — 54 тысячи тонн. Создание новых объектов позволит региону достигнуть целей Указа Президента РФ № 474.
В свою очередь Василий Орлов заявил, что у РЭО имеется ценный опыт, в том числе касающийся других регионов, позволяющий эффективно выстраивать работу в сфере обращения с ТКО. Также он выразил надежду на то, что Российский экологический оператор поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в области.
В документе говорится, что РЭО и администрация Амурской области будут определять источники финансирования инвестпроектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности региона для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. При этом Российский экологический оператор может поддержать эти проекты.
Отмечается, что создание современной инфраструктуры обращения с отходами в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.