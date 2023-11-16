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Posted 16 ноября, 11:57

Published 16 ноября, 11:57

Modified 16 ноября, 11:59

Updated 16 ноября, 11:59

РЭО построит 5 объектов обращения с ТКО в Амурской области

РЭО построит 5 объектов обращения с ТКО в Амурской области

16 ноября 2023, 11:57
Фото: 1MI
Гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Амурской области Василий Орлов провели рабочую встречу. На ней обсуждались детали инвестпроектов по созданию объектов по обращению с ТКО в регионе.

Кроме того, было подписано соглашение о совместной деятельности по созданию и эксплуатации объектов обработки, утилизации и захоронения ТКО на территории Амурской области, пишет 56orb.ru.

Буцаев напомнил, что в области имеются проблемы с доступом к некоторым отдаленным населенным пунктам. Поэтому должен быть продуман особенный подход к развитию инфраструктуры обращения с отходами.

По его словам, на территории региона, согласно федеральной схеме, планируется строительство 5 комплексных объектов обращения с твердыми коммунальными отходами общей мощностью обработки 190 тысяч тонн в год и утилизации — 54 тысячи тонн. Создание новых объектов позволит региону достигнуть целей Указа Президента РФ № 474.

В свою очередь Василий Орлов заявил, что у РЭО имеется ценный опыт, в том числе касающийся других регионов, позволяющий эффективно выстраивать работу в сфере обращения с ТКО. Также он выразил надежду на то, что Российский экологический оператор поможет реализовать перспективные проекты по переработке отходов в области.

В документе говорится, что РЭО и администрация Амурской области будут определять источники финансирования инвестпроектов, а также проводить мероприятия по повышению инвестпривлекательности региона для создания инфраструктуры по обращению с ТКО. При этом Российский экологический оператор может поддержать эти проекты.

Отмечается, что создание современной инфраструктуры обращения с отходами в регионах способствует улучшению экологической ситуации и формированию экономики замкнутого цикла в стране.

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