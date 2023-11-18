Пермским заводчикам редких гадюк и питонов запретили давать змеям газеты и брошюры

Posted 18 ноября, 10:38
Published 18 ноября, 10:38
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
В работе частного террариума, принадлежащего некоммерческому партнерству «Клуб по содержанию и разведению экзотических животных», нашли множество нарушений. В этот раз проверяли клуб сотрудники Россельхознадзора. Проверку провели в ноябре 2023 года по заявлению администрации Свердловского района Перми, рассказали журналисту Properm.ru в ведомстве.
Среди нарушений в Россельхознадзоре называют следующие:
По сведениям Пермской станции по борьбе с болезнями животных, у клуба нет информации о количестве поголовья и видах животных, профилактические и противоэпизоотические мероприятия не проводятся.
Данные факты говорят о нарушении Федеральных законов «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов деятельности», Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. 10 ноября 2023 года клубу объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с животными.
Ранее стало известно, что администрация Свердловского района попросили экзотариум покинуть помещения в общественном центре по ул. Льва Шатрова, 34, клубу не был продлен договор. По информации журналиста Properm.ru, на деле никто не планирует выселять редких гадов, власти ведут с общественниками переговоры об условиях аренды и требуют от клуба соблюдения норм закона.
Клубу, который создал один из талантливейших герпетологов страны Олег Рицков, около 30 лет. В прошлом году Рицков, который занимался разработкой методов разведения редких и исчезающих видов змей в неволе, скончался. Более 10 лет частный клуб безвозмездно занимал помещение площадью 117, 1 кв. метров в здании общественного центра. Экзотариуму оказывалась имущественная поддержка, отмечают районные власти.