Пермским заводчикам редких гадюк и питонов запретили давать змеям газеты и брошюры

Данные факты говорят о нарушении Федеральных законов «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов деятельности», Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. 10 ноября 2023 года клубу объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с животными.