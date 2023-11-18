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Posted 18 ноября, 10:38

Published 18 ноября, 10:38

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

Пермским заводчикам редких гадюк и питонов запретили давать змеям газеты и брошюры

Пермским заводчикам редких гадюк и питонов запретили давать змеям газеты и брошюры

18 ноября 2023, 10:38
Фото: 1MI
Ранее пермскому клубу по содержанию и разведению экзотических животных власти отказали в продлении договора аренды.

В работе частного террариума, принадлежащего некоммерческому партнерству «Клуб по содержанию и разведению экзотических животных», нашли множество нарушений. В этот раз проверяли клуб сотрудники Россельхознадзора. Проверку провели в ноябре 2023 года по заявлению администрации Свердловского района Перми, рассказали журналисту Properm.ru в ведомстве.

Среди нарушений в Россельхознадзоре называют следующие:

  • в некоторых террариумах в качестве подстилки использовалась газета или брошюры;
  • в клетках для хищников имеется недостаточное количество укрытий (менее 2);
  • организация отсутствует в ФГИС «ВетИС» компоненте «Цербер»;
  • в системе «Меркурий» отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на корма для животных;
  • нет лицензии на осуществление культурно-зрелищной деятельности.

По сведениям Пермской станции по борьбе с болезнями животных, у клуба нет информации о количестве поголовья и видах животных, профилактические и противоэпизоотические мероприятия не проводятся.

Данные факты говорят о нарушении Федеральных законов «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «О лицензировании отдельных видов деятельности», Требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию. 10 ноября 2023 года клубу объявлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства в сфере обращения с животными.

Ранее стало известно, что администрация Свердловского района попросили экзотариум покинуть помещения в общественном центре по ул. Льва Шатрова, 34, клубу не был продлен договор. По информации журналиста Properm.ru, на деле никто не планирует выселять редких гадов, власти ведут с общественниками переговоры об условиях аренды и требуют от клуба соблюдения норм закона.

Клубу, который создал один из талантливейших герпетологов страны Олег Рицков, около 30 лет. В прошлом году Рицков, который занимался разработкой методов разведения редких и исчезающих видов змей в неволе, скончался. Более 10 лет частный клуб безвозмездно занимал помещение площадью 117, 1 кв. метров в здании общественного центра. Экзотариуму оказывалась имущественная поддержка, отмечают районные власти.

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