Когда мы полетим на Марс? Отвечает математик из Пермского Политеха

Атмосфера Марса является крайне разреженной по сравнению с Землей. Она состоит в основном из углекислого газа, а также содержит небольшие количества азота, аргона и других газов. Это объясняется меньшей массой и гравитацией Марса, отсутствием магнитного поля и климатическими факторами, такими как ветры, пыльные бури и ледяные осадки. Разреженная атмосфера создает трудности для колонизации, поскольку неэффективно защищает от солнечной радиации и осложняет маневры космических аппаратов.