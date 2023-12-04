Когда мы полетим на Марс? Отвечает математик из Пермского Политеха

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
С середины прошлого столетия человечество начало не только исследовать Марс, но и грезить о его колонизации. Математик первой категории из Пермского Политеха Евгений Бурмистров пролил свет на тайны Красной планеты и рассказал, почему Марс все еще не колонизирован и чем опасны межпланетные путешествия.
Марс выступает не только площадкой для реализации человеческих амбиций, а потенциальным новым дом для землян. Осуществление фантазий в жизнь о космической обители станет для многих ученых, писателей-фантастов, художников и режиссеров событием, сопоставимым по значимости только со вторым приходом Иисуса Христа.
— Путешествие к Марсу — вызов смелости и выражение стремления человека к неизведанным горизонтам, напоминание о том, что в нас живет врождённое желание исследовать и открывать новые миры. Мы не оставляем попытки отыскать следы жизнедеятельности древних организмов или даже сами живые организмы в толщах грунта и полярных шапок Красной планеты, — пишет Евгений Бурмистров.
Ученый отмечает, что заселение Марса и обретение нового прибежища является важным фактором для выживания в случае катастроф на Земле. Открытие на планете важных ресурсов расширит не только экономические возможности колонии, но возможности транспортировки этих ресурсов на Землю. Кроме того, успешная реализация проекта подтвердит или опровергнет гипотезы о возможности жизни во Вселенной.
Отмечается, что новый подход передовых технологий, ориентированный на выживание в марсианских пустотах, поможет в создании космической инфраструктуры и сделает межпланетные путешествия более доступными.
Межпланетные полеты сопряжены с рядом опасностей для астронавтов. Одной из основных угроз является высокий уровень радиации в космической среде, что может негативно сказаться на их здоровье и привести к развитию рака.
Современные технологии позволяют защитить межпланетных путешественников от вредного воздействия солнечной радиации. Космические агентства разрабатывают специальные защитные системы, такие как слои толстых материалов, которые помогают снизить воздействие радиации. Кроме того, во время полета проводится постоянный медицинский мониторинг для выявления и лечения любых негативные последствий.
Преподаватель Политеха добавляет, что длительное пребывание в условиях невесомости приводит к потере костной массы и мышечной атрофии, а также влияет на психоэмоциональное самочувствие астронавта.
Атмосфера Марса является крайне разреженной по сравнению с Землей. Она состоит в основном из углекислого газа, а также содержит небольшие количества азота, аргона и других газов. Это объясняется меньшей массой и гравитацией Марса, отсутствием магнитного поля и климатическими факторами, такими как ветры, пыльные бури и ледяные осадки. Разреженная атмосфера создает трудности для колонизации, поскольку неэффективно защищает от солнечной радиации и осложняет маневры космических аппаратов.
Однако существуют идеи терраформирования Марса, чтобы создать условия, пригодные для жизни. Процесс включает изменение состава атмосферы, поверхности и климата планеты. Для этого необходимо решить проблему малой гравитации и отсутствия магнитосферы, чтобы сохранить важные элементы атмосферы. Также требуется обработка поверхности, создание парникового эффекта и введение дополнительных газов. Марс считается наиболее подходящей планетой для терраформирования благодаря своей близости к Солнцу и наличию остаточной атмосферы.
«Терраформирование Марса — это огромный технический, научный вызов и процесс, потребующий значительных усилий и ресурсов. Большинство других планет в Солнечной системе слишком горячи или слишком холодны, или не обладают ресурсами, необходимыми для поддержания жизни», — подчеркивает Евгений Бурмистров.
Для успешного проживания колонии на Марсе необходимо решить несколько сложных проблем. Главные из них — обеспечение защиты от космической радиации, кислорода, воды, полезных ресурсов, энергии и систем поддержки жизни и медицинской помощи. Однако все эти процессы требуют времени, поэтому для обновления оборудования и запасов людям придется возвращаться на Землю.
Возврат с Марса на Землю является сложной задачей из-за ограниченного количества топлива. Для решения этой проблемы, предлагается производить топливо на месте, используя кислород и водород, полученные из воды. Однако этот процесс потребует большого объема энергии, которую можно получить с использованием альтернативных источников, например, солнечных батарей.
На Марсе солнечная энергия будет менее эффективной из-за увеличенного расстояния от Солнца. Именно поэтому для добычи ресурсов, таких как вода из ледяных резервуаров, потребуются специализированные буровые системы. Помимо этого, астронавтов необходимо снабдить защитным снаряжением, системами связи и продовольствием.