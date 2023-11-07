Ученые Пермского политеха пояснили, стоит ли ожидать на полях Прикамья мискантус

Известно, что в нашей стране проводятся научно-исследовательские работы по получению целлюлозы из мискантуса, но это только лабораторные исследования. В прессе опубликована статья о получении целлюлозы из мискантуса на опытном предприятии для одноразовой посуды. Но производительность такого предприятия невысокая. В промышленных масштабах целлюлозу из мискантуса не производят. Заменить древесину мискантусом, естественно, экономически не целесообразно.