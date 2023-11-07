Ученые Пермского политеха пояснили, стоит ли ожидать на полях Прикамья мискантус

Posted 7 ноября, 16:02
Published 7 ноября, 16:02
Modified 7 ноября, 16:03
Updated 7 ноября, 16:03
В сельское хозяйство России внедряют новую экзотическую культуру — мискантус. Растение используют для производства целлюлозы, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Института цитологии и генетики СО РАН.
Сейчас формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Уже запущен опытный завод в Подмосковье, аналогичные предприятия планируют создать в Новосибирской и Калининградской областях, отмечает издание.
По данным ученых, с 1 га плантаций мискантуса можно получать в среднем до 4 тонн целлюлозы. Получить такое же количество целлюлозы из древесины технологически гораздо сложнее и дороже.
На вопрос — увидим ли мы эту экзотическую культуру в пермском крае порталу Properm.ru помогали ответить профессор кафедры Технология полимерных материалов и порохов, доктор технических наук Фирдавес Хакимова и доцент кафедры ТПМП, кандидат технических наук Ольга Носкова.
Если мискантус будут использовать для производства целлюлозы, то можно будет не рубить деревья?
— Целлюлозно-бумажные предприятия — очень мощные, высокопроизводительные предприятия, где используется разнообразное оборудование. Любое производство целлюлозы и других волокнистых полуфабрикатов (и продукции из них) таких производительностей (объемов) из недревесного сырья невозможно. Мощность целлюлозного завода составляет до 800 т/сут, например, на Сыктывкарском ЛПК два таких целлюлозных потока.
Вырубка леса не означает его уничтожение. Европейские страны с такими маленькими площадями обеспечены древесиной, так как после вырубки сразу высаживают новые деревья. В нашей стране эта тенденция также развивается повсюду.
Мискантус представляет интерес для безлесных районов или стран, где нет древесины.
Известно, что в нашей стране проводятся научно-исследовательские работы по получению целлюлозы из мискантуса, но это только лабораторные исследования. В прессе опубликована статья о получении целлюлозы из мискантуса на опытном предприятии для одноразовой посуды. Но производительность такого предприятия невысокая. В промышленных масштабах целлюлозу из мискантуса не производят. Заменить древесину мискантусом, естественно, экономически не целесообразно.
Для перевозки его нужно прессовать, поэтому его сбор, транспортировка и хранение дорогостоящие.
Любое количество травянистых растений с единицы площади не сравнится с полученным с той же площади объемом древесины.
Сможет ли он расти в Пермском крае? Если нет, то почему?
— Мискантус — это травянистое многолетнее растение, произрастающее в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает мискантус китайский, распространенный также в Китае, Корее и Японии.
Известны опытные посадки мискантуса в Новосибирской области. Возможно выращивать его и в Пермском крае, если над этим вопросом поработают селекционеры. Но Пермский край богат лесными ресурсами, мискантус — не «соперник» лесу.
Нет ли у него какого-либо побочного эффекта? Например, как у борщевика (ядовит ли)? Способен ли он вытеснить какие-либо другие растения как сорняк? Хотелось бы понять, какие есть «подводные камни».
— О побочных эффектах мискнутуса нам не известно. С этим растением не приходилось работать. Раньше мисканус выращивали на берегах рек и озер для предотвращения эрозии почвы.
Мискантус — это «родственник» южноамериканского сорняка. Он может размножаться делением куста, так и из семян. Более точно на этот вопрос смогут ответить специалисты — агрономы, агрохимики и ботаники.