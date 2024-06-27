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Политехнический университет

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2024
Пермский политех вошел в ТОП-100 российских вузов по версии Forbes
27 июня, 16:45
И. о. ректора Пермского политеха рассказал подробности про военный учебный центр
2 июня, 06:29
Антон Петроченков назначен исполняющим обязанности ректора Пермского Политеха
Анатолий Ташкинов остаётся работать в вузе.
27 апреля, 10:30
Как правильно пить витамины? Рассказывает ученый из Пермского политеха
16 февраля, 07:08
2023
Когда мы полетим на Марс? Отвечает математик из Пермского Политеха
4 декабря 2023, 10:39
Учёные Пермского Политеха рассказали, как кислород борется с глобальным потеплением
А также для чего нужны водоросли и бактерии и кто производит больше кислорода — леса или океаны.
17 октября 2023, 15:11
Существует ли осенняя хандра и как люди выгорают на работе? Объясняют эксперты
11 октября 2023, 05:01
2022
В Пермском политехе подняли стоимость обучения
В ПНИПУ дороже всего учится на авиационных и космических специальностях
4 августа 2022, 08:01

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