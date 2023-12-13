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Тепло в домах Соликамска обещают вернуть только к часу дня

Тепло в домах Соликамска обещают вернуть только к часу дня

13 декабря 2023, 03:58
Фото: fusionbrain.ai
Над устранением аварии работают две бригады.

Аварийную ситуацию с телом в Соликамске обещают устранить к 13:00 13 декабря, сообщили Properm.ru в пресс-службе МинЖКХ. Сейчас отопления нет еще в семи многоквартирных домах. Специалисты УК обходят квартиры для контроля температуры.

Большинство потребителей переключены на другую котельную. Место порыва на теплотрассе уже найдено, оно находится на улице Кузнецова. Аварию устраняют две бригады и четыре единицы спецтехники. Ситуацию контролируют в краевом МинЖКХ.

Авария на тепломагистрали произошла вечером 12 декабря. Тогда же специалисты начали искать место порыва.

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#Коммунальный рай#Пермь#Соликамск
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