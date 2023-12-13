Тепло в домах Соликамска обещают вернуть только к часу дня

Аварийную ситуацию с телом в Соликамске обещают устранить к 13:00 13 декабря, сообщили Properm.ru в пресс-службе МинЖКХ. Сейчас отопления нет еще в семи многоквартирных домах. Специалисты УК обходят квартиры для контроля температуры.