Сложнейшая диагностика глаз стала доступной для жителей Сахалина и Курил

«Качество диагностики скажется в том числе на уровне проводимых операций, потому что от полученных данных зависит выбор тактики лечения и последующей реабилитации. За три дня сахалинские специалисты изучили функции аппаратов, узнали больше об их возможностях. Теперь они будут самостоятельно считывать результаты и практиковаться в скорости постановки диагноза. Это долгий процесс, но врачи замотивированы и хорошо подготовлены, они регулярно посещают медицинские форумы и следят за тенденциями в офтальмологической сфере», — пояснил директор по клиническим испытаниям компании-поставщика Алексей Фомин.