Как блогерам не попасть под уголовное дело

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В прошлом году в России возникли сложности для блогеров-миллионников. Были замечены случаи, когда блогеры обвинялись в совершении мошенничества и отмывании денег. Но на данный момент нет четкой судебной практики по таким делам. Возможно, следствие будет ориентироваться на дело Аяза Шабутдинова, который обвиняется в мошенничестве, пишет 360tv.ru.
Часто блогеры-миллионники продают информационные продукты, обещая своим клиентам беззаботную и безбедную жизнь. Если эти продукты оказываются неэффективными, блогеры начинают обвинять своих клиентов в том, что у них нет нужных качеств или они не старались как следует.
В таких случаях налоговые органы часто обнаруживают уклонение от уплаты налогов. У блогеров есть юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые используют упрощенную систему налогообложения. Если блогер потратил свои средства на покупку дорогой машины или недвижимости, его могут обвинить в отмывании денег. Неисполнение обязательств по договорам также может привести к обвинению в мошенничестве.
Хаминский считает, что дело Шабутдинова станет ориентиром для следственных органов и блогеров. Он подчеркивает, что рекламные обещания и личные заверения, которые приводят к заключению договора и перечислению денег, должны быть исполнимыми. Если исполнитель обещал определенный результат и не достиг его, тогда клиенту должны вернуть деньги. Если же выяснится, что блогер обманул своего клиента ради выгоды, то ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение в мошенничестве.
Чтобы избежать проблем с уголовной ответственностью, нужно постоянно предотвращать правонарушения. Это должны делать прокуратура, правоохранительные органы и экспертное сообщество. Хаминский также предложил блогерам объединиться в саморегулируемую организацию, которая разработает понятные правила для блогеров и их клиентов.