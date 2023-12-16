Как блогерам не попасть под уголовное дело

Хаминский считает, что дело Шабутдинова станет ориентиром для следственных органов и блогеров. Он подчеркивает, что рекламные обещания и личные заверения, которые приводят к заключению договора и перечислению денег, должны быть исполнимыми. Если исполнитель обещал определенный результат и не достиг его, тогда клиенту должны вернуть деньги. Если же выяснится, что блогер обманул своего клиента ради выгоды, то ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение в мошенничестве.