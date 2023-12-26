Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО

В 2023 году объемы строительства немного ниже, чем в 2022 году. Отчасти снижение объяснимо резким (в 1,5 раза) ростом объемов жилищного строительства в 2022 году (по сравнению с 2021 годом). В 2022 году на территории Пермского края было построено 1 986,9 тыс. кв. метров жилых помещений. По мнению Анатолия Маховикова, генерального директора КОРТРОС-Пермь, снижение темпов у некоторых коллег связано, в первую очередь, с экономической ситуацией начала 2022 года. «Некоторые застройщики притормозили начало реализации новых объектов, что сказалось на вводе жилья в 2023 году. Полагаю, что в 2024 году баланс может восстановиться», — отметил он.