Итоги 2023. В этом году в Прикамье строители работали на юбилей и уезжали на СВО

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В январе–ноябре 2023 года на территории Пермского края предприятиями и организациями, а также индивидуальными застройщиками в эксплуатацию сдано 17458 квартир общей площадью 1519,8 тыс. кв. метров, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Индивидуальными застройщиками за счёт собственных и привлечённых средств введено в действие 1070,8 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, что на 10,3% меньше, чем в январе–ноябре 2022 года. Несложно посчитать, что примерно полмиллиона квадратных метров введено застройщиками, а миллион — усилиями частных лиц.
Архитектор «Сатурн Р» Игорь Луговой знает про особенности, которые выдает статистика последние годы. И по его словам, эта статистика у экспертного сообщества не вызывает доверия.
«Если сдача квартир в многоквартирных жилых домах в районе 400-600 тыс. кв. м в год вполне реалистичная цифра, которая подтверждается многолетней практикой и выводом жилых помещений на рынок, то цифры строительства индивидуальных жилых домов (ИЖС), которые в статистических отчётах растут год от года, от 800-900 тыс. кв. м по одним данным, и до 1,5 миллиона кв. м. по другим, с одной стороны вызывают оптимизм, с другой стороны вызывают вопрос: где же построены эти гигантские посёлки индивидуальных жилых домов с участками, в которых живут счастливые собственники ИЖС»? — удивляется Игорь Луговой.
Если верить статистике, то в месяц в Прикамье жители строят в среднем по 700 частных домов средней площадью 150 кв. м каждый.
По данным Минстроя региона, в последние годы в секторе малоэтажного домостроения отмечается бурный рост. Доля индивидуальных жилых домов в общем объеме ввода в действие жилых домов в Пермском крае выросла с 29,4% в 2016 году до 61% в 2022 году.
Лидером по вводу ИЖС стабильно является Пермский район, на втором месте — Пермь, — доля в общем объеме ввода частного жилья — более 14%. На территории города Перми преобладает многоэтажное строительство, но индивидуальное жилищное строительство развивается в относительно удаленных районах города. Это микрорайоны Запруд, Ива, Костарево, Январский, Акуловский, Кировский поселок, Голый Мыс, Верхняя курья.
В 2023 году объемы строительства немного ниже, чем в 2022 году. Отчасти снижение объяснимо резким (в 1,5 раза) ростом объемов жилищного строительства в 2022 году (по сравнению с 2021 годом). В 2022 году на территории Пермского края было построено 1 986,9 тыс. кв. метров жилых помещений. По мнению Анатолия Маховикова, генерального директора КОРТРОС-Пермь, снижение темпов у некоторых коллег связано, в первую очередь, с экономической ситуацией начала 2022 года. «Некоторые застройщики притормозили начало реализации новых объектов, что сказалось на вводе жилья в 2023 году. Полагаю, что в 2024 году баланс может восстановиться», — отметил он.
Относительное снижение объёмов жилищного строительства в многоквартирных жилых домах объясняется, по словам Игоря Лугового, несколькими объективными и субъективными факторами. К объективным факторам можно отнести инфляционные процессы, рост цен на строительные и отделочные материалы, на инженерное оборудование, а также банковские ипотечные ставки.
К субъективным факторам, характерным для Пермского края, по мнению Игоря Лугового, относятся отсутствие стратегии градостроительства и развития строительства жилья, инфраструктуры, объектов соцкультбыта, очень частые и крайне непрозрачные и необоснованные изменения в градостроительном планировании и регулировании, постоянные принятие и отмена ограничений этажности, плотности, застройки, отсутствие нормативов обеспеченности автостоянками, площадками отдыха.
«Дошло до того, что новый генплан Перми принят в декабре 2022 года, в нём полностью изменена стратегия развития, — отмечает Игорь Луговой, — отменены зоны „стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения“ (СТН) и „территории ситуативного проектирования“ (ТСП), отменены коэффициенты плотности застройки, а в новых Местных нормативах градостроительного проектирования Перми, также утверждённых в декабре 2022 все СТН, ТСП и плотности остались!»
Другие проблемы, с которыми столкнулись участники строительного рынка, это удорожание материалов, нехватка кадров. Так, по данным пресс-службы АО «ПЗСП», цена закупа цемента за 2023 год увеличилась на 21%, а арматуры — на 57%.
Проблема нехватки кадров сегодня есть практически во всех отраслях. На ПЗСП дефицита кадров, угрожающего выполнению производственных планов, нет, но он всё же ощущается. В основном есть потребность в рабочем персонале.
Генеральный директор «Стройпанелькомплект» Виктор Суетин отмечает, что тема работы с кадрами и формирования кадрового потенциала для отрасли является ключевой в повестке строительного сообщества. «Мы активно взаимодействуем с администрацией, министерством строительства Пермского края, учебными заведениями. На заседании Общественного совета при Министерстве строительства края основной темой стала подготовка кадров для отрасли, на инженерно-промышленном форуме этому было посвящено множество секций и практик. Формируем дополнительные образовательные программы для студентов, проводим мероприятия для школьников — в целом вектор направлен на повышение престижа рабочих профессий, вовлечение в профессии, активизацию практического направления деятельности для студентов», — рассказал Виктор Суетин.
По данным Минстроя региона, в строительстве в крае трудятся порядка 40 тыс. человек. По данным центра занятости, общее количество требуемых работников в строительной отрасли порядка 1,5 тыс. человек.
Организации отмечают наибольшую потребность электрогазосварщиках, штукатурах, слесарях-сантехниках, электромонтерах. Также необходимы инженерно-технические работники: инженер по проектно-сметной работе, инженер-технолог строительной организации, инженер-проектировщик, инженер строительного контроля.
Резкая нехватка кадров в строительстве в Перми была связана еще и с тем, что многие рабочие выполняли большой объем ремонтных и строительных работ в рамках 300-летнего юбилея Перми. В 2022–2023 годах началось строительство большого количества объектов, приуроченных к юбилею — инфекционная больница (площадь порядка 30 тысяч кв. м), новое здание художественной галереи (более 20 тысяч кв. м), музыкальная школа (более 17 тыс. кв. м). Кроме того, в 2023 году началось строительство сразу 5 школ на 1050 и 825 мест. Помимо юбилейных строек, часть работников отправились на СВО добровольцами и в новые регионы — строителями.
По словам Анатолия Маховикова, одной из главный трудностей 2023 года была замена оборудования и материалов. Но большинство застройщиков смогли перестроиться, найти новых поставщиков, не допустили «просадки» по срокам сдачи объектов, хотя и удлинись логистические цепочки, что сказалось на цене жилья.
Также в настоящее время ощущается сложность в поиске участков для строительства. Пригодной для застройки земли крайне мало, формирование участков идет тяжело, — отметили в ПЗСП.
По данным Минстроя Пермского края, на сегодняшний день комплексное развитие территорий (КРТ) является одним из приоритетных направлений градостроительного развития региона. Градостроительным кодексом определены виды комплексного развития территории:
Министерство строительства Пермского края уполномочено на принятие и реализацию решений о КРТ жилой застройки в границах города Перми.
В 2023 году заключен договор о комплексном развитии территории жилой застройки на ул. Плеханова в Дзержинском районе Перми. Победителем торгов определен Специализированный застройщик «Экострой» (входит в строительную группу «Развитие»), который приобрел участок за 35 млн рублей. Сейчас проводятся торги на право комплексного развития территории «Тихий Компрос». ПЗСП отмечает, что у них есть заинтересованность в развитии этой территории.
Минимущества Прикамья принимает решение и заключает договоры о комплексном развитии территории нежилой застройки и незастроенной территории Пермского городского округа, а также договоры о комплексном развитии территории по инициативе правообладателей.
Например. «Пионером» среди территорий комплексного развития ИЖС стал жилой комплекс в деревне Паздерино. Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края подписан договор с застройщиком территории во Фролах. Предельный срок реализации проекта КРТ — семь лет с момента заключения договора.
В рамках договора о комплексном развитии территории (КРТ) между краевым Минимущества и «Железно Пермь» на участке, ограниченном улицами Дзержинского, Сухобруса, Рыбокоптильной и Набережной, построят жилой комплекс с инфраструктурой и благоустроенной территорией.
В ПЗСП отметили, что компания всегда находится в поиске земельных участков, поэтому они заинтересованы в участии в программе КРТ. На сегодняшний день ПЗСП интересны проекты КРТ Тихого Компроса, микрорайона Комсомольского.
Виктор Суетин считает, что проблема нехватки участков не стоит очень остро, хотя существует. «Всегда лучше, когда есть возможность приобретения земли на первичном рынке, договоры КРТ, так как на вторичном рынке земля гораздо дороже. Возможно более острее чувствуется нехватка под точечную застройку в центральных районах», — отмечает Виктор Суетин.
По мнению Игоря Лугового, понятие Комплексное развитие территории на самом деле никакое не новое, а хорошо забытое старое, это комплексное градостроительное проектирование кварталов и микрорайонов, по которому развивались на протяжении десятилетий все города СССР. С той разницей, что согласно комплексному градостроительному проектированию раньше выполнялись все расчёты, начиная от численности планируемого населения микрорайона, численности требуемых школ, детсадов, поликлиник, больниц, и заканчивая показателями отопления, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и объектами инфраструктуры. «Сейчас проекты КРТ — это нечто другое, не включающее все расчёты градостроительного планирования», — отмечает Игорь Луговой.