Психолог рассказал, как пережить буллинг на примере сериала «Слово пацана»

Хадарцева подчеркнула, что тема буллинга и насилия, хоть и разворачивается в сериале 80-х годов, все равно остается актуальной. Она сама столкнулась с подобным случаем и смогла преодолеть его, двигаясь вперед, чтобы обрести счастливую жизнь. Психолог советует девушкам помнить, что всегда найдется кто-то, с кем можно поговорить, и если такого человека нет, то нужно находить опору внутри себя, становиться сильными женщинами.