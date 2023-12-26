Психолог рассказал, как пережить буллинг на примере сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 20:24
Published Сегодня, 20:24
Modified Сегодня, 20:26
Updated Сегодня, 20:26
Сериал «Слово пацана» вызвал много обсуждений в средствах массовой информации. Один из экспертов, психолог Юлия Хадарцева, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что хотя сериал критикуется за романтизацию бандитизма и неуместное освещение ценностей, можно вынести полезный урок, если изучить сюжет подробнее.
По мнению Хадарцевой, можно привести в пример ситуацию с героиней Айгуль, которая столкнулась с личной трагедией, связанной с отношениями с парнем из банды Марата. Психолог объяснила, что причины ее поведения лежат в протесте против строгих родителей и проблемах, присущих тому времени.
Хадарцева подчеркнула, что тема буллинга и насилия, хоть и разворачивается в сериале 80-х годов, все равно остается актуальной. Она сама столкнулась с подобным случаем и смогла преодолеть его, двигаясь вперед, чтобы обрести счастливую жизнь. Психолог советует девушкам помнить, что всегда найдется кто-то, с кем можно поговорить, и если такого человека нет, то нужно находить опору внутри себя, становиться сильными женщинами.