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Психолог рассказал, как пережить буллинг на примере сериала «Слово пацана»

Психолог рассказал, как пережить буллинг на примере сериала «Слово пацана»

26 декабря 2023, 20:24
Фото: Midjourney
Психолог Юлия Хадарцева, анализируя сериал «Слово пацана», подчеркнула важность защиты себя и поиска опоры в сложных ситуациях, таких как буллинг и насилие, особенно для девушек, и призвала обратиться к сильным женщинам внутри себя.

Сериал «Слово пацана» вызвал много обсуждений в средствах массовой информации. Один из экспертов, психолог Юлия Хадарцева, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что хотя сериал критикуется за романтизацию бандитизма и неуместное освещение ценностей, можно вынести полезный урок, если изучить сюжет подробнее.

По мнению Хадарцевой, можно привести в пример ситуацию с героиней Айгуль, которая столкнулась с личной трагедией, связанной с отношениями с парнем из банды Марата. Психолог объяснила, что причины ее поведения лежат в протесте против строгих родителей и проблемах, присущих тому времени.

Хадарцева подчеркнула, что тема буллинга и насилия, хоть и разворачивается в сериале 80-х годов, все равно остается актуальной. Она сама столкнулась с подобным случаем и смогла преодолеть его, двигаясь вперед, чтобы обрести счастливую жизнь. Психолог советует девушкам помнить, что всегда найдется кто-то, с кем можно поговорить, и если такого человека нет, то нужно находить опору внутри себя, становиться сильными женщинами.

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