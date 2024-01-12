Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Министерство строительства Пермского края вновь объявило торги для реновации «Тихого Компроса». Начальная стоимость лота не изменилась — 2,8 млн рублей. В ходе торгов застройщики должны предложить больше денег за право заняться комплексной застройкой квартала.
Заявки будут приниматься до 7 февраля, итоги аукциона должны стать известны 12 февраля. Основная суть торгов не изменилась. Их победитель должен будет расселить пять домов, в которых живут около 700 человек. При этом взамен снесенных зданий нужно будет построить объекты с такой же этажностью, габаритами и внешним видом.