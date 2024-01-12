Минстрой во второй раз пытается найти компанию для реновации «Тихого Компроса»

Заявки будут приниматься до 7 февраля, итоги аукциона должны стать известны 12 февраля. Основная суть торгов не изменилась. Их победитель должен будет расселить пять домов, в которых живут около 700 человек. При этом взамен снесенных зданий нужно будет построить объекты с такой же этажностью, габаритами и внешним видом.