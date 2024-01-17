В Барде и окрестностях с контейнерных площадок долго не вывозился мусор

Так, не предпринимались меры к надлежащему содержанию контейнерных площадок: на них выявлено чрезмерное скопление отходов, в том числе и за их пределами. По периметру не убирался снег, что препятствовало использованию площадкой и уборке территории. Имелись поврежденные контейнеры. Помимо этого, на одной из площадок обнаружены опасные отходы — ртутьсодержащие лампы.