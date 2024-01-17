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Published Сегодня, 13:43

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Updated Сегодня, 13:43

В Барде и окрестностях с контейнерных площадок долго не вывозился мусор

В Барде и окрестностях с контейнерных площадок долго не вывозился мусор

17 января 2024, 13:43
Фото: properm.ru
На одной из площадок также нашлись опасные отходы — ртутьсодержащие лампы.

Прокуратура Бардымского района проверила соблюдение администрацией округа требований законодательства об обращении с твердыми коммунальными отходами. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, не предпринимались меры к надлежащему содержанию контейнерных площадок: на них выявлено чрезмерное скопление отходов, в том числе и за их пределами. По периметру не убирался снег, что препятствовало использованию площадкой и уборке территории. Имелись поврежденные контейнеры. Помимо этого, на одной из площадок обнаружены опасные отходы — ртутьсодержащие лампы.

По итогам проверки прокурором главе администрации Бардымского округа Халилю Алапанову внесено представление.

#Общество#Тко#Прокуратура#Проверка#Нарушения#Барда
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