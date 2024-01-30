Торговая сеть «Пятерочка» отмечает 25-летие

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
История развития «Пятерочки» вместе с покупателями
Главной частью креативной кампании к юбилею торговой сети стал видеоролик, рассказывающий историю развития магазина вместе с покупателями из разных городов Российской Федерации через трогательные и теплые моменты их жизни. История начинается с маленькой девочки, которая 25 лет назад приходит в первую «Пятёрочку» за шоколадкой и в финале возвращается в магазин уже со своей дочкой. Зритель видит, как изменился магазин и как выросла главная героиня. В знакомой «Пятёрочке» героев встречают все та же сотрудница и всегда низкие цены.
По словам директора по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, героев и сюжеты выбирали не случайно. В этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает магазин «Пятерочка»: маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы, — каждый может узнать себя. А сотрудница магазина, которая и через 25 лет встречает гостей улыбкой и добрым словом, — это воплощение атмосферы близости и доступности магазина у дома, где каждый продавец вас знает и всегда готов прийти на помощь.
Видеоролик разработали в креативном агентстве Contrapunto. Там отметили, что за низкой стоимостью товаров видна забота, это возможность позволить себе маленькие радости: побаловать дочку шоколадкой, попробовать новый соус, накрыть стол на день рождения. Поэтому и историю хотелось сделать максимально настоящей, показать миллионы простых российских семей, но с большой любовью. Ролики снимал режиссер Эдуард Оганесян, автор нашумевшего сериала «Чики», — самый подходящий для реализации данной концепции режиссер.
Скидки, подарки и розыгрыш 1 000 000 рублей
Кроме юбилейного ролика в креативную кампанию также включили видео, которое посвящено розыгрышу призов. В этом ролике в роли сотрудницы и главного лица бренда выступила актриса Мария Аронова, с которой торговая сеть уже сотрудничает. Она представила еще одного известного артиста — Яна Цапника.
До 13 марта покупателей ждут различные товары со скидками от 25%, а за покупки на сумму от 600 рублей гости получат шанс принять участие в юбилейном розыгрыше ценных призов. Шесть счастливчиков смогут стать обладателями одного миллиона рублей каждый — во время акции розыгрыши будут проводиться каждую неделю. Для участия необходимо зарегистрировать чеки на сайте actions.5ka.ru до 11 марта текущего года.
Уникальная игра в мобильном приложении
Помимо всего перечисленного, до 25 марта в мобильном приложении «Пятёрочки» будет доступна уникальная игра — удивительное виртуальное путешествие вместе с магазином. Проходя головоломки уровень за уровнем, игроки будут получать призы и собирать игровую валюту, чтобы обустроить свой виртуальный магазин. За прохождение призовых уровней игроки смогут участвовать в розыгрыше баллов на карту лояльности «Х5 Клуб», бытовой техники и гаджетов. Участники, которые смогут до конца пройти игру, получат возможность выиграть 1 000 000 рублей. Игрокам станут доступны предложения от партнеров, также они смогут активировать полученные призы-офферы при покупке товаров с использованием карты лояльности.