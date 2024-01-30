Торговая сеть «Пятерочка» отмечает 25-летие

По словам директора по стратегическому маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаила Ярцева, героев и сюжеты выбирали не случайно. В этих простых жизненных ситуациях, в которых уже 25 лет выручает магазин «Пятерочка»: маленьких вкусных радостях, уютных семейных вечерах и таких бесценных моментах заботы, — каждый может узнать себя. А сотрудница магазина, которая и через 25 лет встречает гостей улыбкой и добрым словом, — это воплощение атмосферы близости и доступности магазина у дома, где каждый продавец вас знает и всегда готов прийти на помощь.