Почему в России сохранится нехватка IT-специалистов

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:47
Updated Сегодня, 17:47
Он отметил, что крупные компании активно расширяют свои IT-отделы, разрабатывая новые продукты или замещая импортные решения. Также растет сегмент заказной разработки, который заменяет импортные решения. В прошлом году многие аутсорсеры, работавшие на Западе, ушли за границу, и в России осталось много опытных специалистов из этих компаний. Однако, этот эффект временно замедлил рост рынка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Как сообщает Першин, компании принимали ушедших из аутсорсеров специалистов, но они закончились, и нехватка стала ощущаться. К тому же, в 2022 и 2023 годах практически приостановился набор новичков, поэтому количество новых специалистов значительно сократилось.
Перспективы на ближайшее время не очень оптимистичные. Дефицит кадров будет расти. Единственный способ изменить ситуацию — это увеличение бюджетов для привлечения и обучения новых специалистов. Однако сейчас IT-сфера стала менее привлекательной для взрослых людей, которые решают сменить профессию на IT.
Санкции не оказали большого влияния на доступность и жизнь IT-специалистов в России. Если европейской компании нужно работать с российскими сотрудниками и платить им деньги или наоборот, то нет проблем. Единственное исключение — организации, где невозможна удаленная работа.