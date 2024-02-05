Почему в России сохранится нехватка IT-специалистов

Он отметил, что крупные компании активно расширяют свои IT-отделы, разрабатывая новые продукты или замещая импортные решения. Также растет сегмент заказной разработки, который заменяет импортные решения. В прошлом году многие аутсорсеры, работавшие на Западе, ушли за границу, и в России осталось много опытных специалистов из этих компаний. Однако, этот эффект временно замедлил рост рынка, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».