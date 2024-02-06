На чусовском заводе ОМК запустят научно-познавательные экскурсии для детей

На выксунском заводе ОМК уже этой весной планируют запустить новый маршрут «Трубопровод на Луне», который смогут посетить как взрослые, так и дети от 10 лет. Он пройдет через заводские испытательные лаборатории. ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года. Туристические маршруты представлены на заводах ОМК в Выксе, Челябинске, Чусовом и Благовещенске. Во время экскурсий посетители знакомятся с историей предприятий и современным промышленным производством.