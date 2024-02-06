На чусовском заводе ОМК запустят научно-познавательные экскурсии для детей

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Особенностью научно-познавательных экскурсий станет доступность подачи информации и профориентационная составляющая, чтобы школьники смогли разобраться, как работают производство и люди разных профессий, выбрать для себя дальнейший профиль обучения. В разработке экскурсий участвуют специалисты по промышленному туризму ОМК и эксперты образовательного центра Школы гида «Глазами инженера» (Москва).
Новые экскурсии будут рассчитаны на детей от 10 лет. Эксперты составят маршруты в соответствии с педагогическими рекомендациями и учетом работы с детской аудиторией.
Экскурсии будут длиться не более двух часов, в полтора раза короче, чем стандартные экскурсии для взрослых туристов. За это время ребята в цехах и лабораториях познакомятся с основными процессами производства, с особенностями которых помогут разобраться специалисты по промышленному туризму ОМК.
Ольга Багина, создатель тематических программ во Всероссийском музее декоративного искусства:
— Детям недостаточно рассказывать только о предметах и людях. Им еще нужна педагогическая составляющая, которая помогает запомнить информацию, закрепить впечатление от экскурсии. Также удерживать внимание подростковой аудитории будем через интерактивные инструменты.
Все экскурсии будут проходить по безопасным маршрутам, участникам выдадут спецодежду и средства индивидуальной защиты.
Наталия Щербакова-Юницкая, руководитель направления культурных проектов ОМК:
— Одна из ключевых аудиторий, которая приходит с экскурсиями на наши заводы — это школьники. От них всегда много вопросов, им интересно, как устроены те или иные производственные процессы, какие профессии есть на наших заводах, чем занимаются наши инженеры и рабочие в течение рабочего дня, используют ли они, например, искусственный интеллект или другие цифровые решения. Постараемся ответить на эти и многие другие вопросы просто и доступно, сделать наши производства понятными детям. Новые маршруты будут отвечать современным требованиям работы с детской аудиторией. Нам важно показать юным гостям, где и как используют знания, которые они получают в школе. Если кому-то из них посещение наших экскурсий поможет определиться с будущей профессией, будем очень рады.
Новые экскурсионные маршруты для детей запустят весной также на заводах группы ОМК: в Выксе Нижегородской области, Челябинске и Благовещенске Республики Башкортостан.
На выксунском заводе ОМК уже этой весной планируют запустить новый маршрут «Трубопровод на Луне», который смогут посетить как взрослые, так и дети от 10 лет. Он пройдет через заводские испытательные лаборатории. ОМК развивает промышленный туризм с 2018 года. Туристические маршруты представлены на заводах ОМК в Выксе, Челябинске, Чусовом и Благовещенске. Во время экскурсий посетители знакомятся с историей предприятий и современным промышленным производством.
Образовательный центр Школа гида является партнером Агентства стратегических инициатив, его эксперты зарекомендовали себя в разработке промышленных маршрутов и имеют готовые методические разработки, предлагают оригинальные экскурсии и применяют нестандартные подходы при работе с аудиторией.