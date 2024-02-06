Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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Updated Сегодня, 17:59
Майяпан был главным культурным и политическим центром майя с XIII по XIV век. Однако со временем эта древняя цивилизация пришла в упадок, и до сих пор спорят о том, что стало причиной ее краха. Недавние исследования, опубликованные в Nature Communications, предложили свою версию событий, связанных с этим трагическим периодом, пишет pravda.ru.
Согласно исследованию, продолжительная засуха, которая продержалась с 1400 по 1450 гг. н. э., стала основной причиной упадка великой цивилизации. Это катастрофическое явление вызвало цепную реакцию других кризисов, включая социальные потрясения и долгие войны с соседними народами.
Хотя засухи не были чем-то новым для этого региона, их интенсивность и продолжительность в этот раз оказались разрушительными. Природные бедствия показались направленными против народа, который часто проявлял агрессию и жестокость по отношению к своим соседям. Голодные волны заставили выживших покинуть свои дома в поисках более благоприятных мест для проживания.
Археологические находки, включая человеческие останки, подтверждают данные из исторических документов и легенд, связанных с этим периодом. Падение Майяпана между 1441 и 1461 гг. н. э. находит подтверждение в реальных артефактах, обнаруженных исследователями.
Некоторые из жителей, конечно, выжили. Некоторые стали частью населения соседних племен, а другие долгое время проживали на новых или уже заселенных территориях. Однако окончательный удар по майя был нанесен в начале XVI века с приходом европейцев.