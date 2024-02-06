Ученые рассказали, что погубило великую цивилизацию Майя

Майяпан был главным культурным и политическим центром майя с XIII по XIV век. Однако со временем эта древняя цивилизация пришла в упадок, и до сих пор спорят о том, что стало причиной ее краха. Недавние исследования, опубликованные в Nature Communications, предложили свою версию событий, связанных с этим трагическим периодом, пишет pravda.ru.