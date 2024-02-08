Названы частые ошибки при составлении резюме

Posted 8 февраля, 11:29
Published 8 февраля, 11:29
Modified 8 февраля, 11:31
Updated 8 февраля, 11:31
Одна из основных ошибок — неправильное оформление резюме. Плохое впечатление может вызвать слишком длинный и неряшливо составленный документ, пишет RT.
«Чтобы работодатель с удовольствием изучал ваше резюме, важно показать, что вы цените его время, и предоставить информацию о себе в удобном и читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4 и оно должно быть оформлено единообразно, соответствующим шрифтом и цветом. Не нужно делать лишних акцентов, которые отвлекут внимание. Ваше резюме должно иметь четкую структуру», — пояснила Светлана.
Еще одной важной деталью резюме является фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выигрышные варианты, отмечает специалист.
«Вам нужно добавить профессиональное деловое фото. Согласно статистике, такая фотография увеличивает просмотр резюме на 78% и, соответственно, повышает шансы получения большего числа приглашений на собеседования. Не подходят селфи, фотографии с отпуска или корпоратива, особенно если на них есть бокал вина», — объяснила Светлана.
Еще одной ошибкой может стать копирование одинаковых обязанностей для каждого места работы.
«Даже если вы выполняли одни и те же задачи на разных местах работы, попробуйте подчеркнуть особенности, показать свой рост и развитие компетенций. Работодателя прежде всего интересует ваша последняя трудовая деятельность за последние семь-десять лет, поэтому опишите ее так, чтобы ваш опыт звучал ярко и был востребован конкретной компанией», — добавила она.
Также важно указывать в резюме соответствующее образование, которое вызовет интерес работодателя.