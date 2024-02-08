Названы частые ошибки при составлении резюме

«‎Чтобы работодатель с удовольствием изучал ваше резюме, важно показать, что вы цените его время, и предоставить информацию о себе в удобном и читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4 и оно должно быть оформлено единообразно, соответствующим шрифтом и цветом. Не нужно делать лишних акцентов, которые отвлекут внимание. Ваше резюме должно иметь четкую структуру», — пояснила Светлана.