properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 11:29

Published 8 февраля, 11:29

Modified 8 февраля, 11:31

Updated 8 февраля, 11:31

Названы частые ошибки при составлении резюме

8 февраля 2024, 11:29
Светлана Семеренко, эксперт по карьере в центре «‎Профессии будущего», поделилась информацией о распространенных ошибках в составлении резюме, которые могут привести к тому, что ваше резюме будет проигнорировано потенциальными работодателями.

Одна из основных ошибок — неправильное оформление резюме. Плохое впечатление может вызвать слишком длинный и неряшливо составленный документ, пишет RT.

«‎Чтобы работодатель с удовольствием изучал ваше резюме, важно показать, что вы цените его время, и предоставить информацию о себе в удобном и читабельном формате. Размер резюме не должен превышать двух страниц А4 и оно должно быть оформлено единообразно, соответствующим шрифтом и цветом. Не нужно делать лишних акцентов, которые отвлекут внимание. Ваше резюме должно иметь четкую структуру», — пояснила Светлана.

Еще одной важной деталью резюме является фотография. Многие кандидаты выбирают не самые выигрышные варианты, отмечает специалист.

«‎Вам нужно добавить профессиональное деловое фото. Согласно статистике, такая фотография увеличивает просмотр резюме на 78% и, соответственно, повышает шансы получения большего числа приглашений на собеседования. Не подходят селфи, фотографии с отпуска или корпоратива, особенно если на них есть бокал вина», — объяснила Светлана.

Еще одной ошибкой может стать копирование одинаковых обязанностей для каждого места работы.

«‎Даже если вы выполняли одни и те же задачи на разных местах работы, попробуйте подчеркнуть особенности, показать свой рост и развитие компетенций. Работодателя прежде всего интересует ваша последняя трудовая деятельность за последние семь-десять лет, поэтому опишите ее так, чтобы ваш опыт звучал ярко и был востребован конкретной компанией», — добавила она.

Также важно указывать в резюме соответствующее образование, которое вызовет интерес работодателя.

Подпишитесь
Пермяка наказали за возбуждение ненависти к участникам СВО
Сегодня, 14:22
Чайковскую журналистку задержали за вымогательство у политика
Сегодня, 17:40
Продажу билетов на пермский концерт певицы Лолиты приостановили
Сегодня, 13:24
Ленинский районный суд не смог наказать экс-депутата из Перми, критиковавшего СВО
Сегодня, 14:35
Депутат от ЛДПР в Прикамье ищет актеров на роль Владимира Жириновского
Сегодня, 06:15
Двоих пострадавших при ЧП на газопроводе в Прикамье перевели на лечение в Москву
Сегодня, 05:25