Названы приоритетные направления для китайских туристов в России

Posted 8 февраля, 11:26
Published 8 февраля, 11:26
Modified 8 февраля, 11:28
Updated 8 февраля, 11:28
Юрий Барзыкин, вице-президент РСТ, сообщил, что РСТ проводит стратегические сессии по разным видам туризма по поручению Минэкономразвития, пишет RT.
В рамках обсуждения представители Санкт-Петербурга высказали идею о введении безвизового режима для Китая. Это предложение будет направлено соответствующим ведомствам.
Артур Мурадян, вице-президент АТОР, подчеркнул, что в прошлом году китайские туристы составляли большую часть посетителей России — около 200 тыс. из общего числа туристов, которых было около 700 тыс. Он также упомянул, что Москва, Санкт-Петербург, Байкальский регион и Дальний Восток являются наиболее популярными местами для китайских туристов.
Мурадян уверен, что китайские туристы станут основной группой посетителей России в 2024 году. Также он отметил, что продление безвизового режима для групп позволит привлечь больше китайских туристов. Однако, он выразил надежду, что Китай также отменит визовый режим для российских граждан.