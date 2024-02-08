Названы приоритетные направления для китайских туристов в России

Артур Мурадян, вице-президент АТОР, подчеркнул, что в прошлом году китайские туристы составляли большую часть посетителей России — около 200 тыс. из общего числа туристов, которых было около 700 тыс. Он также упомянул, что Москва, Санкт-Петербург, Байкальский регион и Дальний Восток являются наиболее популярными местами для китайских туристов.