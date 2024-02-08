Психолог Эдельштейн: нападавший на Бьянку не хотел ее серьезно покалечить

По информации SHOT, когда Бьянка приехала на маникюр, к ней подбежал неизвестный человек с палкой и выглядело он как Чикатило. Он приказал певице садиться в автомобиль. Однако Бьянка громко закричала, что испугало нападающего и заставило его убежать, интернет-издание «Подмосковье сегодня».