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Posted 8 февраля, 15:43

Published 8 февраля, 15:43

Modified 8 февраля, 15:46

Updated 8 февраля, 15:46

Психолог Эдельштейн: нападавший на Бьянку не хотел ее серьезно покалечить

8 февраля 2024, 15:43
В Москве произошел инцидент, в результате которого певицу Бьянку попытались похитить. Полиция уже начала расследование данного случая.

По информации SHOT, когда Бьянка приехала на маникюр, к ней подбежал неизвестный человек с палкой и выглядело он как Чикатило. Он приказал певице садиться в автомобиль. Однако Бьянка громко закричала, что испугало нападающего и заставило его убежать, интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн считает, что у нападавшего возможно были галлюцинации, так как выбор оружия (палка) необычен для подобных случаев. Возможно, его поведение было связано с употреблением наркотиков, а не психическим заболеванием.

Психолог также полагает, что данное происшествие мало вероятно повлияет на психическое состояние самой Бьянки.

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