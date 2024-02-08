Психолог Эдельштейн: нападавший на Бьянку не хотел ее серьезно покалечить

Posted 8 февраля, 15:43
Published 8 февраля, 15:43
Modified 8 февраля, 15:46
Updated 8 февраля, 15:46
По информации SHOT, когда Бьянка приехала на маникюр, к ней подбежал неизвестный человек с палкой и выглядело он как Чикатило. Он приказал певице садиться в автомобиль. Однако Бьянка громко закричала, что испугало нападающего и заставило его убежать, интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн считает, что у нападавшего возможно были галлюцинации, так как выбор оружия (палка) необычен для подобных случаев. Возможно, его поведение было связано с употреблением наркотиков, а не психическим заболеванием.
Психолог также полагает, что данное происшествие мало вероятно повлияет на психическое состояние самой Бьянки.