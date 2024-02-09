«Т Плюс» повысила температуру теплоносителя в Перми и Краснокамске

Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также ПАО «Т Плюс» обеспечивает работу онлайн-сервиса «Тепловая справочная служба» (ТСС), с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды летом и тепла зимой. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.