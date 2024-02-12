ПСБ выдал первый ипотечный кредит по льготе для сотрудников ОПК Прикамья

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
ПСБ в Пермском крае провел первую ипотечную сделку в рамках программы строительства льготного жилья для сотрудников предприятий ОПК. Первую квартиру в жилом комплексе «Новый Звездный» микрорайона Новые Ляды (Пермь) приобрела слесарь-испытатель авиадвигателей, которая более 40 лет работает на ведущем предприятии российской авиационной отрасли АО «ОДК-Пермские моторы», входящем в Госкорпорацию Ростех. Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы банка и Госкорпорации «Квадратные метры Ростеха».
«ПСБ предоставил проектное финансирование для строительства домов на 480 квартир на территории нового жилого комплекса, а также разработал специальные ипотечные программы для сотрудников оборонно-промышленных предприятий Прикамья. Это дает возможность работникам приобретать жилье в ЖК „Новый Звездный“ по стоимости, существенно ниже рыночной. В ПСБ уже одобрено более 35 ипотечных заявок на квартиры в новом жилом комплексе», — рассказал Андрей Клепиков, региональный директор ПСБ в Перми.
«В рамках программы „Квадратные метры Ростеха“ строится жилье в 17 регионах России. В этой работе участвуют семь промышленных холдингов корпорации. В Перми благодаря программе смогут улучшить жилищные условия 200 специалистов предприятия ОДК-Пермские моторы. Такие меры помогают привлекать на заводы молодых специалистов, мотивировать опытных сотрудников, что особенно важно в условиях существенно возросшей производственной программы и высокой потребности в высококвалифицированных кадрах», — сказала директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия Цветкова.
ЖК «Новый Звездный» в микрорайоне Новые Ляды будет состоять из трех девятиэтажных домов. Застройщиком выступает ООО «СЗ „Новый звездный“ ГК „БСК-Развитие“. По распоряжению губернатора Пермского края строительство жилого комплекса реализуется в рамках приоритетного инвестиционного проекта при поддержке Корпорации развития Пермского края.
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