ПСБ выдал первый ипотечный кредит по льготе для сотрудников ОПК Прикамья

ПСБ в Пермском крае провел первую ипотечную сделку в рамках программы строительства льготного жилья для сотрудников предприятий ОПК. Первую квартиру в жилом комплексе «Новый Звездный» микрорайона Новые Ляды (Пермь) приобрела слесарь-испытатель авиадвигателей, которая более 40 лет работает на ведущем предприятии российской авиационной отрасли АО «ОДК-Пермские моторы», входящем в Госкорпорацию Ростех. Ипотека и квартира предоставлены в рамках реализации совместной программы банка и Госкорпорации «Квадратные метры Ростеха».