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Published Сегодня, 05:39

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Врачи установили, что не существует идеального показателя пульса

12 февраля 2024, 05:39
Не существует идеального показателя пульса, так как каждый человек уникален. Врачи сообщают, что сердце работает по-разному даже у мужчин и женщин. Обычно у взрослых людей пульс в состоянии покоя колеблется от 60 до 90 ударов в минуту, причем у женщин он немного выше, чем у мужчин.

Также пульс меняется со временем: у детей первого года жизни нормальный показатель составляет от 110 до 140 ударов в минуту, потому что у маленьких организмов сердечный ритм более активный. Однако эти значения являются индивидуальными и зависят от физиологических особенностей каждого человека.

Пульс также может изменяться в течение дня. Врачи объясняют, что отклонения пульса как в сторону уменьшения, так и увеличения являются нормой у здоровых людей, пишет pravda.ru.

Например, во время сна пульс может замедляться, а при наличии эмоционального или физического напряжения, а также после приема кофе или тяжелой пищи, он может учащаться.

Важно обращать внимание на такие изменения и обратиться к врачу, если пульс стабильно отклоняется от нормы или сопровождается другими симптомами. Учитывая индивидуальные особенности каждого человека, правильное определение нормального пульса и осведомленность о возможных изменениях могут помочь в поддержании здоровья сердца.

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