Врачи установили, что не существует идеального показателя пульса

Не существует идеального показателя пульса, так как каждый человек уникален. Врачи сообщают, что сердце работает по-разному даже у мужчин и женщин. Обычно у взрослых людей пульс в состоянии покоя колеблется от 60 до 90 ударов в минуту, причем у женщин он немного выше, чем у мужчин.