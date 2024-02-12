Врачи установили, что не существует идеального показателя пульса

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Также пульс меняется со временем: у детей первого года жизни нормальный показатель составляет от 110 до 140 ударов в минуту, потому что у маленьких организмов сердечный ритм более активный. Однако эти значения являются индивидуальными и зависят от физиологических особенностей каждого человека.
Пульс также может изменяться в течение дня. Врачи объясняют, что отклонения пульса как в сторону уменьшения, так и увеличения являются нормой у здоровых людей, пишет pravda.ru.
Например, во время сна пульс может замедляться, а при наличии эмоционального или физического напряжения, а также после приема кофе или тяжелой пищи, он может учащаться.
Важно обращать внимание на такие изменения и обратиться к врачу, если пульс стабильно отклоняется от нормы или сопровождается другими симптомами. Учитывая индивидуальные особенности каждого человека, правильное определение нормального пульса и осведомленность о возможных изменениях могут помочь в поддержании здоровья сердца.