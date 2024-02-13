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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Сокращение доли заемщиков старше 50 лет по автокредитам в 2023 году

13 февраля 2024, 12:47
Согласно информации, полученной от Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в 2023 году доля заемщиков старше 50 лет по автокредитам уменьшилась по сравнению с предыдущим годом.

В то же время, специалисты отметили рост доли молодых заемщиков во всех возрастных группах до 50 лет, пишет RT.

Наибольшую часть заемщиков по автокредитам составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет — 35,7%. Самой малочисленной категорией являются заёмщики моложе 30 лет (15,3%).

Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщика по автокредитам составляет 685 баллов, добавлено в организации.

В последнее время все больше автокредитов выдается банками онлайн. Этот удобный способ кредитования находит привлекательность прежде всего у молодых заемщиков, которые также активно участвуют в государственных программах льготного автокредитования, условия которых более привлекательны, чем на рынке.

Старшие заемщики, с другой стороны, более консервативны и предпочитают традиционные офлайн-кредиты. Кроме того, из-за санкций, новые модели зарубежных автомобилей не поступают на российский рынок, что также влияет на предпочтения этой возрастной группы.

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