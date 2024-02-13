Сокращение доли заемщиков старше 50 лет по автокредитам в 2023 году

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
В то же время, специалисты отметили рост доли молодых заемщиков во всех возрастных группах до 50 лет, пишет RT.
Наибольшую часть заемщиков по автокредитам составляют люди в возрасте от 30 до 40 лет — 35,7%. Самой малочисленной категорией являются заёмщики моложе 30 лет (15,3%).
Средний персональный кредитный рейтинг (ПКР) заёмщика по автокредитам составляет 685 баллов, добавлено в организации.
В последнее время все больше автокредитов выдается банками онлайн. Этот удобный способ кредитования находит привлекательность прежде всего у молодых заемщиков, которые также активно участвуют в государственных программах льготного автокредитования, условия которых более привлекательны, чем на рынке.
Старшие заемщики, с другой стороны, более консервативны и предпочитают традиционные офлайн-кредиты. Кроме того, из-за санкций, новые модели зарубежных автомобилей не поступают на российский рынок, что также влияет на предпочтения этой возрастной группы.