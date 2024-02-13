Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Врач-кардиолог Елена Куракина, главный специалист регионального Минздрава, рассказала о том, что отеки в области лица, особенно на веках, могут указывать на проблемы с функционированием почек. При проблемах со щитовидной железой отеки сначала появляются на лице, а затем распространяются на ноги, живот и поясницу. При сердечных заболеваниях жидкость задерживается в нижних конечностях, пишет sovainfo.ru.
Для предотвращения или уменьшения отеков кардиолог рекомендует следовать следующим советам: контролировать свой вес и избегать переедания; регулярно поднимать ноги вверх для улучшения кровообращения; выбирать удобную обувь правильного размера без высоких каблуков; регулярно заниматься физическими упражнениями, больше ходить, плавать или кататься на велосипеде; принимать регулярные перерывы и размяться на работе; сократить употребление алкоголя.