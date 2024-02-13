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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Врач-кардиолог рассказал о профилактике отеков

13 февраля 2024, 11:22
О важности предотвращения отеков рассказал кардиолог. Они могут быть признаком серьезных заболеваний, которые не всегда проявляются явными симптомами, но имеют опасность.

Врач-кардиолог Елена Куракина, главный специалист регионального Минздрава, рассказала о том, что отеки в области лица, особенно на веках, могут указывать на проблемы с функционированием почек. При проблемах со щитовидной железой отеки сначала появляются на лице, а затем распространяются на ноги, живот и поясницу. При сердечных заболеваниях жидкость задерживается в нижних конечностях, пишет sovainfo.ru.

Для предотвращения или уменьшения отеков кардиолог рекомендует следовать следующим советам: контролировать свой вес и избегать переедания; регулярно поднимать ноги вверх для улучшения кровообращения; выбирать удобную обувь правильного размера без высоких каблуков; регулярно заниматься физическими упражнениями, больше ходить, плавать или кататься на велосипеде; принимать регулярные перерывы и размяться на работе; сократить употребление алкоголя.

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