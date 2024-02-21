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Published Сегодня, 17:22

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге

21 февраля 2024, 17:22
На Шри-Ланке российские туристы стали массово заражаться вирусом денге. По информации из Telegram-канала Mash, уже есть жертвы — одна женщина умерла от лихорадки, а десятки людей заболели, и инфекция продолжает распространяться.

Доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, рассказал о самой важной особенности этого вируса, пишет 360tv.ru.

По словам эксперта, эта местность является природным очагом распространения вируса. Он передается через укусы комаров, которые заражаются и передают инфекцию человеку. Если человек планирует поездку в такие районы, ему следует учесть возможность такого заражения и использовать репелленты, чтобы не позволить комарам кусать его.

Хотя это заболевание не всегда приводит к смерти, иногда бывают летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть одна проблема. При вакцинации организм человека начинает производить антитела.

Однако у вируса денге есть особенность — антитела, наоборот, способствуют заражению этим вирусом. Это явление называется антителозависимым усилением. Комплекс антител с вирусом может проникать в клетки легче, чем сам вирус. В связи с этим нет особого смысла делать вакцинацию, просто нужно быть предельно осторожным и беречь себя от комаров.

Профессор Чумаков также отметил, что лихорадка, вызванная вирусом денге, имеет свою особенность — длительность и побочные эффекты. Могут возникать проблемы со здоровьем сердца и суставов.

«Лучше не болеть», — подчеркнул профессор.

Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов относил вирус денге к одним из самых опасных на планете. Он пояснил, что не существует препаратов для лечения этой лихорадки, хотя и проводятся исследования и эксперименты в этой области.

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