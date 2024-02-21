Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, рассказал о самой важной особенности этого вируса, пишет 360tv.ru.
По словам эксперта, эта местность является природным очагом распространения вируса. Он передается через укусы комаров, которые заражаются и передают инфекцию человеку. Если человек планирует поездку в такие районы, ему следует учесть возможность такого заражения и использовать репелленты, чтобы не позволить комарам кусать его.
Хотя это заболевание не всегда приводит к смерти, иногда бывают летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть одна проблема. При вакцинации организм человека начинает производить антитела.
Однако у вируса денге есть особенность — антитела, наоборот, способствуют заражению этим вирусом. Это явление называется антителозависимым усилением. Комплекс антител с вирусом может проникать в клетки легче, чем сам вирус. В связи с этим нет особого смысла делать вакцинацию, просто нужно быть предельно осторожным и беречь себя от комаров.
Профессор Чумаков также отметил, что лихорадка, вызванная вирусом денге, имеет свою особенность — длительность и побочные эффекты. Могут возникать проблемы со здоровьем сердца и суставов.
«Лучше не болеть», — подчеркнул профессор.
Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов относил вирус денге к одним из самых опасных на планете. Он пояснил, что не существует препаратов для лечения этой лихорадки, хотя и проводятся исследования и эксперименты в этой области.