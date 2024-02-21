Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге

Однако у вируса денге есть особенность — антитела, наоборот, способствуют заражению этим вирусом. Это явление называется антителозависимым усилением. Комплекс антител с вирусом может проникать в клетки легче, чем сам вирус. В связи с этим нет особого смысла делать вакцинацию, просто нужно быть предельно осторожным и беречь себя от комаров.