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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Большинство пермских заводов попали под санкции Евросоюза

Большинство пермских заводов попали под санкции Евросоюза

23 февраля 2024, 13:03
Фото: 1MI
Европейский союз в рамках 13-го пакета ввел санкции против компаний из Китая, Индии, Шри-Ланки, Казахстана, Таиланда, Сербии и Турции за помощь российскому ВПК.

Фактически все оборонные предприятия, такие как ФКП «Пермский пороховой завод», «Мотовилихинские заводы», НПО «Искра», АО «НИИ ПМ», АО «Пермский машиностроительный завод», АО «ОДК-Авиадвигатель», и другие вошли в 13-й санкционный список ЕС.

В опубликованном сегодня релизе Евросоюза приводятся слова верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля.

«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование», — заявил он.

Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей.

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