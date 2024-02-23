Большинство пермских заводов попали под санкции Евросоюза

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Фактически все оборонные предприятия, такие как ФКП «Пермский пороховой завод», «Мотовилихинские заводы», НПО «Искра», АО «НИИ ПМ», АО «Пермский машиностроительный завод», АО «ОДК-Авиадвигатель», и другие вошли в 13-й санкционный список ЕС.
В опубликованном сегодня релизе Евросоюза приводятся слова верховного представителя Евросоюза Жозепа Борреля.
«Сегодня мы еще больше ужесточаем ограничительные меры в отношении российского военного и оборонного сектора, нацеливаясь на новые предприятия в третьих странах, которые поставляют оборудование», — заявил он.
Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей.