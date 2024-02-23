Большинство пермских заводов попали под санкции Евросоюза

Совет постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Новые списки, согласованные сегодня, нацелены в первую очередь на военный и оборонный секторы и связанных с ними лиц, в том числе на тех, кто участвует в поставках вооружений КНДР в Россию, а также на представителей судебной власти, местных политиков и людей.