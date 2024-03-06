Ключ к комфортному жилью. Почему стоит рассмотреть участие в жилищном кооперативе

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Как устроены такие кооперативы, чем отличаются от классической ипотеки и какие преимущества дают покупателям жилья? Узнали у эксперта!
На вопросы о преимуществах ЖНК ответил директор по развитию ЖНК «Жилищные Возможности»* Рустам Шафигуллин. Этот кооператив сотрудничает с крупным федеральным девелопером — компанией «Унистрой».
— ЖНК «Жилищные Возможности» — это сообщество пайщиков, которые объединились для того, чтобы улучшить свои жилищные условия с помощью слияния паевых взносов. Кооператив начал свою работу с 2014 года и осуществляет свою деятельность в следующих городах: Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Тольятти.
— Если мы берем конкретно ЖНК «Жилищные Возможности», то нашу деятельность контролирует, в первую очередь, Центральный Банк России. Мы работаем в строгом соответствии с Федеральным законом 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах».
В ЖНК, в отличие от жилищных кооперативов, ведёт не просто реестр пайщиков на бумажном носителе, либо в электронном виде. Каждого нашего пайщика мы регистрируем в Федеральной налоговой службе. Это обязательное требование.
Также контроль и надзор за надлежащей деятельностью ЖНК осуществляется ревизором, аудитором и Федеральной Налоговой Службой. Имеется ограничение на осуществление сделок с имуществом ЖНК в соответствии с вышеуказанным специальным федеральным законом.
Плюс все квартиры, которые выкупает ЖНК «Жилищные Возможности» в каждом конкретном многоквартирном доме, оформляются по договорам ДДУ и купли продажи, которые регистрируются в Росреестре.
— Во-первых, паевые взносы полностью направляются на выкуп кв.метров, а при ипотеке вначале платёж обеспечивает в основном погашение процентов по займу.
Во-вторых, ЖНК не требует оформлять и оплачивать различные страховки. Согласитесь, весомый аргумент в нашу пользу. У нас только рассрочка выкупа непосредственно квадратных метров.
— Конечно. К примеру, если вы вступаете в кооператив и хотите забронировать конкретную квартиру, предположим, в ЖК «Причал»** то вам необходимо внести первоначальный паевой взнос не менее 30 процентов от ее стоимости. После этого за вами закрепляется треть площади. Оставшуюся площадь квартиры мы делим на 84 месяца — это семь лет рассрочки. Так высчитывается необходимая норма ежемесячного выкупа квадратного метра. Как видите, все довольно просто.
— Если взять среднюю стоимость квартиры — это порядка 6 миллионов рублей за 50 квадратных метров на старте продаж, то с учетом внесения 30% от стоимости этой квартиры, ежемесячный платеж составит от 50 тысяч рублей в месяц. Если дом достроен, въехать в квартиру можно сразу.
— Совершенно, верно. ЖНК «Жилищные Возможности» реализует квартиры в новостройках от компании «Унистрой». Объясню, почему. «Унистрой» — это наш надежный партнер. У нас достаточно доверительные отношения. ЖНК «Жилищные Возможности» не накапливает на своих счетах денежные средства пайщиков, а сразу перечисляет их компании «Унистрой» за каждую квартиру.
За более чем 26 лет на рынке компания «Унистрой» обеспечила себе безупречную репутацию надежного застройщика, новые дома в современных жилых комплексах сдаются регулярно.
— Паспорт — этого достаточно для регистрации в Федеральной налоговой службе. При оформлении не требуется ни залога, ни поручителей, ни подтверждения своих доходов, ни страхования имущества или жизни клиента. После предъявления паспорта пайщик заполняет Заявление на вступление в кооператив. При наличии у него не менее 30 процентов от стоимости, понравившейся квартиры, он может забронировать ее, и она снимается с продажи. Соглашение о бронировании квартиры трехстороннее, которое подписывают: ЖНК «Жилищные Возможности», пайщик и представитель компании «Унистрой».
— Для них предусмотрена программа паенакопления. Участвовать в ней также может любой желающий, начиная уже с 16 лет. Все, что требуется — это ежемесячно перечислять на паевый счет, предположим, от 10 тысяч рублей, как минимум в течение двух лет, согласно действующему законодательству. Как только сумма накопленных кв.метров будет соответствовать минимум 30% площади желаемого жилья, клиент может прийти в отдел продаж, забронировать квартиру и заселиться, если дом уже сдан.
— Стоимость квадратного метра фиксируется на день внесения денежных средств. Впоследствии пайщику ретроспективно, с момента первого внесения денежных средств, мы пересчитываем, сколько квадратных метров жилья им уже выкуплено и какую сумму квадратных метров ему ещё предстоит выкупить.
— Чуть менее тысячи человек. Всего воспользовались программой рассрочки более шести тысяч семей. Хочу заметить, что у нас достаточно много пайщиков, которые выкупают свои паи раньше положенного срока. Так что жилищный накопительный кооператив — это не только удобно, но еще очень выгодно и прозрачно. Купить квартиру своей мечты — реально. Приходите к нам, и мы поможем вам осуществить её.
Офис партнеров ЖНК «Жилищные Возможности»:
Пермь, ул. Екатерининская д. 165
Тел. (342) 200 86 16
Реклама. Рекламодатель ООО «ПермьСтандарт» ИНН 5906171822. erid: LjN8JtKgr
*Жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» — потребительский кооператив, добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о Жилищном накопительном кооперативе «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 20 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1500 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счет ЖНК. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры, указанной в п. 1.1. Соглашения о бронировании. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Более подробно о порядке участия в кооперативе и раскрытие информации о ЖНК «Жилищные Возможности» вы можете узнать на сайте: znkrf.ru.
Предоставление рассрочки возможно при условии приобретения членства ЖНК «Жилищные Возможности». После приобретения кооперативом жилого помещения в собственность Правлением кооператива принимается решение о передаче жилого помещения в пользование члену кооператива, на основании которого последний вселяется в помещение. При форме участия «Классическая» сумма паевого взноса, при которой у члена кооператива возникает право на приобретение или строительство кооперативом жилого помещения, которые участвуют в настоящей акции, составляет не менее 50% от площади жилого помещения. Минимальный срок внесения членом кооператива части паевого взноса, после которого у кооператива возникает право на приобретение жилого помещения для члена кооператива, составляет 2 года. Объемы, условия и порядок погашения рассрочки согласуются с членом кооператива.
** Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК УНИСТРОЙПЕРМЬ». Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.
Настоящее предложение не является публичной офертой.