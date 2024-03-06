Ключ к комфортному жилью. Почему стоит рассмотреть участие в жилищном кооперативе

*Жилищный накопительный кооператив «Жилищные Возможности» — потребительский кооператив, добровольное объединение граждан на основе членства в целях удовлетворения потребностей членов кооператива в жилых помещениях путем объединения членами кооператива паевых взносов. Решение Банка России от 13.08.2014 г.: присвоить регистрационный номер 187 записи о Жилищном накопительном кооперативе «Жилищные Возможности» и включить сведения о нем в реестр жилищных накопительных кооперативов. В целях обеспечения непредвиденных расходов и покрытия убытков кооператива формируется резервный фонд, размер которого определяется уставом ЖНК «Жилищные Возможности». Членом кооператива может быть гражданин, достигший 16-летнего возраста. Размер вступительного членского взноса составляет 20 000 рублей. Размер ежемесячного членского взноса составляет 1500 рублей. Срок паенакопления ограничен только сроком нахождения пайщика в кооперативе. Размер и стоимость квадратных метров фиксируются в день поступления денежных средств на паевой счет ЖНК. В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.12.2004 г. №215 «О Жилищных накопительных кооперативах» член Кооператива должен обеспечить погашение затрат, связанных с оплатой государственных пошлин в отношении квартиры, указанной в п. 1.1. Соглашения о бронировании. Члены кооператива несут риск убытков, связанных с деятельностью кооператива, в пределах своих паенакоплений. Более подробно о порядке участия в кооперативе и раскрытие информации о ЖНК «Жилищные Возможности» вы можете узнать на сайте: znkrf.ru.