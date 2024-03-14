Папа римский написал автобиографию

Posted Сегодня, 20:42
Published Сегодня, 20:42
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Франциск заявил: «Некоторые люди ожидали моей отставки после госпитализации, но, слава Богу, у меня все в порядке. Господь пришлет мне еще много проектов для реализации». В своей книге он поделится своей личной историей, расскажет о своем детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах, пишет 360tv.ru.
Одной из важных тем для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств. Он считает, что это подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям, независимо от их грехов.
Также в книге есть упоминания о его предшественнике. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI он хотел уйти от церковных дел, но обстоятельства и влияние некоторых кругов Ватикана заставили его остаться активно участвующим в жизни церкви.