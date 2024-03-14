Папа римский написал автобиографию

Франциск заявил: «Некоторые люди ожидали моей отставки после госпитализации, но, слава Богу, у меня все в порядке. Господь пришлет мне еще много проектов для реализации». В своей книге он поделится своей личной историей, расскажет о своем детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах, пишет 360tv.ru.