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Папа римский написал автобиографию

14 марта 2024, 20:42
Автобиография папы римского Франциска с названием «Жизнь. Моя история в Истории» будет опубликована 19 марта в США и Европе. Эта дата совпадает с празднованием Дня отца по католическому календарю. О выходе книги было объявлено после того, как понтифик болел.

Франциск заявил: «Некоторые люди ожидали моей отставки после госпитализации, но, слава Богу, у меня все в порядке. Господь пришлет мне еще много проектов для реализации». В своей книге он поделится своей личной историей, расскажет о своем детстве и итальянских корнях, которые вызывали споры в церковных кругах, пишет 360tv.ru.

Одной из важных тем для папы римского стало его отношение к благословению меньшинств. Он считает, что это подчеркивает всеобъемлющую любовь Господа к людям, независимо от их грехов.

Также в книге есть упоминания о его предшественнике. Франциск рассказал, что после отказа от папства Бенедикта XVI он хотел уйти от церковных дел, но обстоятельства и влияние некоторых кругов Ватикана заставили его остаться активно участвующим в жизни церкви.

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