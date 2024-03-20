Определилась самая счастливая страна в мире

Posted Сегодня, 14:50
Published Сегодня, 14:50
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Дания и Исландия заняли второе и третье места соответственно. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Россия заняла 72-е место, Украина — 105-е, пишет 360tv.ru.
Афганистан признали самой несчастной страной. Также внизу рейтинга оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.
При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как уровень социальной поддержки, доход и здоровье населения, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции. Доклад публикуется ежегодно к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.