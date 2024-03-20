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Posted Сегодня, 14:50

Published Сегодня, 14:50

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Определилась самая счастливая страна в мире

20 марта 2024, 14:50
Финляндия вновь была признана самой счастливой страной в мире, по данным Всемирного доклада о счастье. Это уже седьмой год подряд, когда Финляндия занимает первое место.

Дания и Исландия заняли второе и третье места соответственно. В топ-10 также вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Россия заняла 72-е место, Украина — 105-е, пишет 360tv.ru.

Афганистан признали самой несчастной страной. Также внизу рейтинга оказались Ливан, Лесото, Сьерра-Леоне и Демократическая Республика Конго.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как уровень социальной поддержки, доход и здоровье населения, уровень свободы, щедрость и отсутствие коррупции. Доклад публикуется ежегодно к Международному дню счастья, который отмечается 20 марта.

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