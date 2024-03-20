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Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:19

Updated Сегодня, 11:19

Симптомы авитаминоза у детей

20 марта 2024, 11:17
Врач-диетолог Анна Басова из НИКИ детства поделилась информацией о признаках недостатка витаминов у детей.

Первыми симптомами являются слабость и сонливость. Также может возникнуть обострение хронических заболеваний и частые простуды. Восстановление после болезней занимает больше времени. У ребенка появляется раздражительность и трудности с концентрацией внимания.

Важно помочь детскому организму в этот период, пишет regions.ru.

Есть два понятия: «авитаминоз» и «гиповитаминоз». Авитаминоз означает полное отсутствие витаминов, а при гиповитаминозе не хватает определенного витамина. Последний случай встречается у детей гораздо чаще. Большинство витаминов организм не может производить самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Важно кормить ребенка натуральной пищей, такой как мясо, рыба, фрукты, каши, злаки, молочные продукты, чтобы избежать гиповитаминоза.

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