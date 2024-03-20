Симптомы авитаминоза у детей

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Первыми симптомами являются слабость и сонливость. Также может возникнуть обострение хронических заболеваний и частые простуды. Восстановление после болезней занимает больше времени. У ребенка появляется раздражительность и трудности с концентрацией внимания.
Важно помочь детскому организму в этот период, пишет regions.ru.
Есть два понятия: «авитаминоз» и «гиповитаминоз». Авитаминоз означает полное отсутствие витаминов, а при гиповитаминозе не хватает определенного витамина. Последний случай встречается у детей гораздо чаще. Большинство витаминов организм не может производить самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Важно кормить ребенка натуральной пищей, такой как мясо, рыба, фрукты, каши, злаки, молочные продукты, чтобы избежать гиповитаминоза.