Симптомы авитаминоза у детей

Есть два понятия: «авитаминоз» и «гиповитаминоз». Авитаминоз означает полное отсутствие витаминов, а при гиповитаминозе не хватает определенного витамина. Последний случай встречается у детей гораздо чаще. Большинство витаминов организм не может производить самостоятельно, поэтому они должны поступать с пищей. Важно кормить ребенка натуральной пищей, такой как мясо, рыба, фрукты, каши, злаки, молочные продукты, чтобы избежать гиповитаминоза.