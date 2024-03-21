Московский городской суд подтвердил штраф для Моргенштерна* в размере 40 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:29
Published Сегодня, 16:29
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Таким образом, рэпер Моргенштерн должен будет заплатить указанную сумму как административный штраф, пишет 360tv.ru.
Московский городской суд оставил без изменений постановление Савеловского районного суда и не удовлетворил жалобу заявителя.
В январе этого года суд в Москве оштрафовал Алишера Моргенштерна на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Представитель артиста заявил, что Моргенштерн не согласен с содержанием протокола и планирует его оспорить.
*признан иностранным агентом на территории России