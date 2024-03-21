Московский городской суд подтвердил штраф для Моргенштерна* в размере 40 тысяч рублей

Решение о штрафе в размере 40 тысяч рублей для Алишера Моргенштерна* было подтверждено Московским городским судом. Савеловский суд Москвы вынес это решение, и апелляционная жалоба на него была отклонена Мосгорсудом.