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Posted Сегодня, 16:29

Published Сегодня, 16:29

Modified Сегодня, 16:31

Updated Сегодня, 16:31

Московский городской суд подтвердил штраф для Моргенштерна* в размере 40 тысяч рублей

21 марта 2024, 16:29
Решение о штрафе в размере 40 тысяч рублей для Алишера Моргенштерна* было подтверждено Московским городским судом. Савеловский суд Москвы вынес это решение, и апелляционная жалоба на него была отклонена Мосгорсудом.

Таким образом, рэпер Моргенштерн должен будет заплатить указанную сумму как административный штраф, пишет 360tv.ru.

Московский городской суд оставил без изменений постановление Савеловского районного суда и не удовлетворил жалобу заявителя.

В январе этого года суд в Москве оштрафовал Алишера Моргенштерна на 50 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Представитель артиста заявил, что Моргенштерн не согласен с содержанием протокола и планирует его оспорить.

*признан иностранным агентом на территории России

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