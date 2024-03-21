Житель Сивинского округа осенью ушел на СВО и был убит в Херсонской области

В селе Кизьва Сивинского муниципального округа в понедельник, 25 марта, простятся с убитым на СВО 45-летним Александром Митрофановым. С 11:00 до 12:00 в Кизьвенском доме культуры состоится церемония прощания, с 12:00 — митинг, рассказали в пресс-службе администрации округа.