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В Сивинском округе простятся с 45-летним погибшим на СВО мужчиной

Житель Сивинского округа осенью ушел на СВО и был убит в Херсонской области

21 марта 2024, 06:04
Фото: пресс-служба администрации Сивинского муниципального округа

В Сивинском округе простятся с 45-летним погибшим на СВО мужчиной

Александр Митрофанов отправился добровольцем.

В селе Кизьва Сивинского муниципального округа в понедельник, 25 марта, простятся с убитым на СВО 45-летним Александром Митрофановым. С 11:00 до 12:00 в Кизьвенском доме культуры состоится церемония прощания, с 12:00 — митинг, рассказали в пресс-службе администрации округа.

Александр Митрофанов родился 19 октября 1978 года. Мужчина погиб 19 ноября прошлого года в селе Крынки Херсонской области. Известно, что Митрофанов ушел в зону проведения СВО добровольцем в сентябре того же года.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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