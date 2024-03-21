Житель Сивинского округа осенью ушел на СВО и был убит в Херсонской области

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
В селе Кизьва Сивинского муниципального округа в понедельник, 25 марта, простятся с убитым на СВО 45-летним Александром Митрофановым. С 11:00 до 12:00 в Кизьвенском доме культуры состоится церемония прощания, с 12:00 — митинг, рассказали в пресс-службе администрации округа.
Александр Митрофанов родился 19 октября 1978 года. Мужчина погиб 19 ноября прошлого года в селе Крынки Херсонской области. Известно, что Митрофанов ушел в зону проведения СВО добровольцем в сентябре того же года.