Школьники Пермского края учатся борьбе с дипфейками и доксингом

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Министерство информационного развития и связи Пермского края продолжает проводить уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в ходе проекта «Цифровой ликбез». В новом корпусе школы дизайна «Точка» состоялось очередное занятие, которое посетили более 150 учеников с 5 по 8 классы.
Урок цифровой грамотности провели министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и директор компании по информационной безопасности «ЛианМедиа» Алексей Шайдоков. Спикеры в формате открытого диалога со школьниками обсудили вопросы безопасности в интернете. Они рассказали, как не допустить кражу своего аккаунта в соцсетях и о технологии «дипфейк», позволяющей создавать фотореалистичные образы людей с помощью искусственного интеллекта.
Как рассказали в пресс-службе краевого Мининформразвития и связи, спикеры разбирали с ребятами реальные случаи и примеры из жизни, чтобы донести информацию эффективно.
Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:
— Теперь мошенникам достаточно отправить ссылку по электронной почте, замаскировав её под сообщение от благонадежной компании. Появление новых видов мошенничества и мошеннических схем неизбежно. Наша с вами задача — научиться защищать себя и своих близких от угроз, которые таятся в интернете.
Министр порекомендовал школьникам внимательно относиться к тому, какую информацию они публикуют в интернете о себе. Он напомнил, что такие данные, как домашний адрес, место работы и номер телефона являются подтверждением личности и могут распространяться в сети без разрешения их обладателя.
Алексей Шайдоков рассказал, что важно использовать для входа в свой аккаунт в социальных сетях или на портал Госуслуг двухфакторную аутентификацию. Так для подтверждения личности потребуется дополнительное подтверждение подлинности через код в СМС-сообщении или специальное приложение.
Проект «Цифровой ликбез» создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект объединяет серию образовательных мультипликационных роликов, которые учат детей основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Контент проекта можно использовать на уроках ОБЖ и информатики, а также при проведении классных часов и родительских собраний. Акция организована при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Ее материалы находятся на сайте в свободном доступе.