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Школьники Пермского края учатся борьбе с дипфейками и доксингом

Школьники Пермского края учатся борьбе с дипфейками и доксингом

22 марта 2024, 06:29
Фото: пресс-служба министерства информразвития и связи Пермского края
Урок цифровой грамотности посетили ученики школы дизайна «Точка».

Министерство информационного развития и связи Пермского края продолжает проводить уроки цифровой грамотности и кибербезопасности в ходе проекта «Цифровой ликбез». В новом корпусе школы дизайна «Точка» состоялось очередное занятие, которое посетили более 150 учеников с 5 по 8 классы.

Урок цифровой грамотности провели министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских и директор компании по информационной безопасности «ЛианМедиа» Алексей Шайдоков. Спикеры в формате открытого диалога со школьниками обсудили вопросы безопасности в интернете. Они рассказали, как не допустить кражу своего аккаунта в соцсетях и о технологии «дипфейк», позволяющей создавать фотореалистичные образы людей с помощью искусственного интеллекта.

Как рассказали в пресс-службе краевого Мининформразвития и связи, спикеры разбирали с ребятами реальные случаи и примеры из жизни, чтобы донести информацию эффективно.

Петр Шиловских, министр информационного развития и связи Пермского края:

— Теперь мошенникам достаточно отправить ссылку по электронной почте, замаскировав её под сообщение от благонадежной компании. Появление новых видов мошенничества и мошеннических схем неизбежно. Наша с вами задача — научиться защищать себя и своих близких от угроз, которые таятся в интернете.

Министр порекомендовал школьникам внимательно относиться к тому, какую информацию они публикуют в интернете о себе. Он напомнил, что такие данные, как домашний адрес, место работы и номер телефона являются подтверждением личности и могут распространяться в сети без разрешения их обладателя.

Алексей Шайдоков рассказал, что важно использовать для входа в свой аккаунт в социальных сетях или на портал Госуслуг двухфакторную аутентификацию. Так для подтверждения личности потребуется дополнительное подтверждение подлинности через код в СМС-сообщении или специальное приложение.

Проект «Цифровой ликбез» создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Проект объединяет серию образовательных мультипликационных роликов, которые учат детей основам цифровой грамотности и кибербезопасности. Контент проекта можно использовать на уроках ОБЖ и информатики, а также при проведении классных часов и родительских собраний. Акция организована при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Ее материалы находятся на сайте в свободном доступе.

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