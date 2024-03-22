Школьники Пермского края учатся борьбе с дипфейками и доксингом

Министр порекомендовал школьникам внимательно относиться к тому, какую информацию они публикуют в интернете о себе. Он напомнил, что такие данные, как домашний адрес, место работы и номер телефона являются подтверждением личности и могут распространяться в сети без разрешения их обладателя.