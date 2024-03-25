Победа федерального значения. Пермяки больше не должны миллионы за вырубку деревьев

Posted Сегодня, 02:00
Published Сегодня, 02:00
Modified Сегодня, 02:32
Updated Сегодня, 02:32
Житель Перми, пенсионер Александр Коряковцев пару лет назад срубил несколько кленов ясенелистных (дерево-сорняк) у дома своей дочери. «Деревья цеплялись за электропровода, — рассказал Александр Коряковцев журналисту Properm.ru. — И электрики за такое по голове не гладят тоже. Эти деревья никто не сажал, они сами выросли, никто на них не претендовал, ценности никакой они не представляют, а проводам мешают».
Через некоторое время пенсионеру позвонили соседи, сообщили, что у дома дочери полиция, автоматчики. «У нее ребенок грудной на руках, на титьке висит, она вообще не понимает, что происходит… Примчались, нашли преступников!» — вспоминает Александр Коряковцев. Выяснилось, что приехали из-за срубленных деревьев, сфотографировали ветки, описали. Насчитали штраф в 320 тыс. рублей, возбудили уголовное дело. «Хотели меня в тюрьму посадить… Да за что? Что за правила такие? — удивляется пенсионер. — Насчитали ущерб в 320 тыс. рублей, плюс штраф и до семи лет лишения свободы!.. В общем, я обратился к адвокату».
Адвокат Александр Струков рассказал, что сразу заподозрил, что ущерб посчитан неправильно. «Судя по фотографиям, это были не какие-то ценные породы деревьев, да даже и не деревья, а поросль, кустарники», — вспоминает он.
Выяснилось, что компенсационная стоимость за вырубленные деревья посчитана на основании методики, принятой администрацией Перми в 2015 году. Эта методика учитывает восстановительную стоимость срубленных деревьев, то есть затраты на выращивание дерева до размера поврежденного. Этот подход полностью противоречит Уголовному кодексу, потому что устанавливать такие расчеты можно только на основании методик, установленных Правительством РФ.
В итоге суд направил дело на новое рассмотрение. В ходе нового предварительного следствия была проведена экспертиза, установлено, что ущерб, в соответствии с постановлением Правительства РФ, составляет всего 10 рублей, а не 317 тысяч. В отношении Коряковцева уголовное дело прекратили, позже он взыскал с государства все расходы и моральный ущерб за незаконное уголовное преследование.
А вот жительнице деревни Васильевка Ларисе Туляковой повезло меньше. Ее признали виновной по уголовному делу за срубленную у забора черемуху. Могли лишить свободы на 7 лет и взыскать ущерб в размере 1,7 млн рублей. Лариса Тулякова спилила деревья у забора, потому что хотела поменять забор. Деревья росли на границе ее участка, а забор старый, ветхий, деревья мешались, она и спилила. «Это простая черемуха, — удивляется женщина. — Она везде растет просто так. Ее никто ведь не сажал. А у меня описали дом и две машины! И даже этого не хватит, чтобы расплатиться за ту черемуху».
Ее дело рассматривали почти параллельно с делом Коряковцева, ущерб в ходе следствия тоже пересчитали — на 11 тыс. рублей вместо 1,7 млн. А после того как она обратилась Александру Струкову, ущерб вообще был рассчитан в размере 400 рублей. «И в принципе такая сумма ущерба позволяла оправдать, на мой взгляд, Тулякову, но суд не вернул дело прокурору, и это вопрос, который меня до сих пор волнует. Считаю, что здесь были основания для возвращения дела прокурору. Сейчас уже приговор вступил в законную силу», — комментирует Александр Струков.
На этом история закончилась только в рамках уголовного дела. Администрация Перми вышла с гражданским иском к Туляковой, настаивая, что ущерб составляет 1,7 млн рублей. Аналогичный иск получил и Александр Коряковцев, на 317 тыс. рублей.
Александр Струков обратился к коллегам за помощью, и вместе с Виталием Степановым они, представляя Тулякову и Коряковцева, подали в Ленинский районный суд Перми иск о признании недействующим нормативного документа, на основании которого определялся размер восстановительной стоимости срубленных деревьев. Ленинский райсуд отказал в удовлетворении исковых требований, посчитал, что постановление администрации Перми по восстановительной стоимости законное. Дошли до Верховного суда РФ.
Верховный суд РФ признал недействующим и незаконным постановление администрации Перми. Кроме того, указал, что органы местного самоуправления вообще не могут устанавливать подобные методики расчета. Всё, что касается охраны окружающей среды, может регулироваться только актами, принятыми на федеральном уровне, не на уровне субъекта и тем более не на уровне муниципалитета.
Методика расчета признана незаконной. В исках администрации Перми к Туляковой и Коряковцеву было отказано.
Адвокаты Александр Струков и Виталий Степанов в ходе процесса обнаружили десятки приговоров, в которых люди были признаны виновными, оштрафованы, исходя именно из методики расчета восстановительной стоимости деревьев, принятой администрацией Перми в 2015 году. Получается, с 2015 по 2024 год многих людей осудили незаконно.
Адвокаты обратились в прокуратуру Пермского края, в Генеральную прокуратуру РФ, описав проблему, перечислили приговоры, которые нашли на сайтах районных судов Перми. Часть дел не найдена, потому что их вообще рассматривали мировые судьи. Сколько приговоров вынесли мировые судьи, неизвестно.
Более того, масштаб проблемы не пермский, а общероссийский. Много где органы местного самоуправления, превышая свои полномочия, принимали не соответствующие закону постановления о расчете компенсационной стоимости деревьев.
«Орган местного самоуправления не наделен такими полномочиями. Не принципиально, что они там напишут, как будут размер устанавливать. Они в принципе не могут этого делать», — объясняет Александр Струков.
Проблема в том, что на федеральном уровне методика восстановительной стоимости не принята. И вопрос этот открытый на сегодняшний день Методика должна быть принята, и быть единой для всех регионов.
«Мы считаем, прокуратура подключится, потому что она осуществляет надзор за законностью правовых актов. За прокуратурой главное слово. Они должны провести ревизию уголовных дел, выявить подобные методики в муниципальных образованиях, обратиться в суд, чтобы признать эти методики недействующими», — уверен Александр Струков.
Виталий Степанов согласен с коллегой в том, что все пострадавшие в аналогичных ситуациях имеют основания на пересмотр судебных актов. «Пока даже не берусь судить о том, какая расплата за содеянное ждет чиновников. Я, безусловно, не оправдываю самовольный снос деревьев, но очевидно, что в основе любой ответственности должны быть справедливые и законные правила ее возложения», — подчеркивает юрист.
«Порядок, принятый администрацией Перми, применялся с 2015 года. И лиц, осуществивших незаконный снос зеленых насаждений, привлекали к уголовной ответственности и большим выплатам. Сколько таких приговоров было вынесено, не известно. Но сколько бы ни было, они подлежат, на наш с коллегами взгляд, пересмотру», — говорит Виталий Степанов.
Недавно из прокуратуры Пермского края пришел ответ, согласно которому в одном случае приговор еще 2017(!) года (наверное, к большому удивлению осужденной) будет пересмотрен в кассационном порядке, а в отношении остальных приговоров ведется «ревизионная проверка».
Мало кто из незаконно осужденных (часто с взысканием необоснованного размера причиненного ущерба, а это могли быть сотни тысяч рублей) знает о возможности пересмотра приговора. Стопроцентной гарантии, что прокуратура инициирует пересмотр всех таких приговоров, нет. Поэтому те, кому вынесли приговоры по подобным делам, самостоятельно должны предпринимать шаги по пересмотру своих дел, возврату незаконно выплаченных средств.
Ситуация коснулась не только физических, но и юридических лиц. В адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае на протяжении нескольких лет поступали обращения предпринимателей, занимающихся лесозаготовкой на территории региона, связанные с привлечением предпринимателей к уголовной ответственности по ст. 260 УК РФ. С 2018 по 2021 год пермскими судами в отношении предпринимателей было вынесено минимум 6 обвинительных приговоров, в основу которых был положен расчет ущерба, причиненного незаконными рубками лесных насаждений, выполненный на основании того самого постановления администрации Перми, которое удалось отменить.
«В связи с примененными тогда органом местного самоуправления Порядком и формулами ущерб за рубку даже сорных деревьев составлял огромные суммы по уголовному делу, что напрямую влияло не только на размер иска, но и на квалификацию деяния», — объяснил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Павел Новоселов.
Каждый из трех составов преступления по ст. 260 УК РФ предусматривает еще и внушительный штраф. Проанализировали несколько уголовных дел. Так, например, по одному из дел, рассмотренных Орджоникидзевским районным судом, был осужден К., который срубил четыре березы между садовыми участками. Ущерб рассчитали — больше 300 тыс. рублей. И такие приговоры не единичны.
«Анализ этих и ряда других приговоров, а также постановлений показывает, что судами и участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения, при очевидной пассивности защиты и ложной уверенности стороны обвинения, допускалась грубейшая ошибка при определении размера ущерба», — рассказал Павел Новоселов.
Восстановительная стоимость рассчитывалась по формуле, включающей: стоимость посадки одного саженца, подготовки посадочных мест, непосредственной посадки деревьев и кустарников, ухода за ними, стоимость посадочного материала, а также различные повышающие коэффициенты. Очевидно, что ничего общего такой порядок с размером ущерба в уголовно-правовом плане не имеет.
Адвокатами и уполномоченным был проведен Экспертный совет по этому вопросу с приглашением федеральных спикеров, представителей городской прокуратуры, ГУ МВД по Пермскому краю, администрации и бизнеса. Рассмотренные конкретные кейсы судебных дел к моменту обсуждения были уже пересмотрены, нарушения устранены, правоохранители взяли проблему на контроль.
Однако выявилась другая проблема — как быть со вступившими в законную силу приговорами, по которым истекли все процессуальные сроки обжалования. Приговоры, определения и постановления суда — могут быть отменены, производство по уголовному делу — может быть возобновлено, или это могут сделать органы прокуратуры в порядке выборочной кассации?
«Как дальше будет складываться практика в Пермском крае, мне неизвестно, такие обращения в мой адрес не поступали, но если исходить из позиции суда, то компенсация возможна в добровольном порядке (в том числе в виде компенсационной высадки в натуре) или через суд по федеральным таксам», — отметил Павел Новоселов.
Проблема характерна не только для Пермского края, но для всей страны, потому что почти в каждом регионе муниципалитеты принимали свои методики расчета восстановительной стоимости срубленных деревьев. По словам пермских юристов, необходима позиция прокуратуры и решения, которые были бы приняты на федеральном уровне.