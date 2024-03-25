Победа федерального значения. Пермяки больше не должны миллионы за вырубку деревьев

А вот жительнице деревни Васильевка Ларисе Туляковой повезло меньше. Ее признали виновной по уголовному делу за срубленную у забора черемуху. Могли лишить свободы на 7 лет и взыскать ущерб в размере 1,7 млн рублей. Лариса Тулякова спилила деревья у забора, потому что хотела поменять забор. Деревья росли на границе ее участка, а забор старый, ветхий, деревья мешались, она и спилила. «Это простая черемуха, — удивляется женщина. — Она везде растет просто так. Ее никто ведь не сажал. А у меня описали дом и две машины! И даже этого не хватит, чтобы расплатиться за ту черемуху».