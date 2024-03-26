Как подготовить автомобиль к летнему сезону: советы эксперта

В первую очередь, по его мнению, следует заранее приобрести летние шины, чтобы избежать очередей в магазинах весной, пишет 360tv.ru. После этого рекомендуется посетить СТО для проверки состояния подвески и двигателя. Поскольку скорость летом выше, важно, чтобы все работало исправно, чтобы не возникло неприятных ситуаций. Также необходимо осмотреть радиаторы, которые могут забиваться в ходе зимы, что может привести к перегреву. Если у вас есть утеплитель под капотом, его можно снять. В остальном, регулярное мытье автомобиля поможет поддерживать его в хорошем состоянии и будет ответом на ваши заботы, сказал эксперт.