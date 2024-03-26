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Published Сегодня, 09:03

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Updated Сегодня, 09:05

Как подготовить автомобиль к летнему сезону: советы эксперта

26 марта 2024, 09:03
По окончании зимы автовладельцам необходимо подготовить свое транспортное средство к использованию в теплое время года. Ян Хайцеэр, эксперт в области автомобилей и вице-президент Национального союза автомобилистов, поделился советами на эту тему.

В первую очередь, по его мнению, следует заранее приобрести летние шины, чтобы избежать очередей в магазинах весной, пишет 360tv.ru. После этого рекомендуется посетить СТО для проверки состояния подвески и двигателя. Поскольку скорость летом выше, важно, чтобы все работало исправно, чтобы не возникло неприятных ситуаций. Также необходимо осмотреть радиаторы, которые могут забиваться в ходе зимы, что может привести к перегреву. Если у вас есть утеплитель под капотом, его можно снять. В остальном, регулярное мытье автомобиля поможет поддерживать его в хорошем состоянии и будет ответом на ваши заботы, сказал эксперт.

Если ваш автомобиль долгое время стоял на месте, рекомендуется проверить состояние аккумулятора и подвески. В прошлые времена автомобили на длительной стоянке подпирались кирпичами, чтобы снять напряжение с подвески. Также стоит проверить уровень фреона в кондиционере, если он установлен в вашем автомобиле, добавил Хайцеэр.

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