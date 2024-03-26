Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве в Домодедово

По версии следствия, звонок поступил на телефон 68-летней жительницы Домодедово. Позвонивший представился сотрудником сайта «Госуслуги» и сообщил о технической неисправности в ее личном кабинете. Женщине объяснили, что в связи с этим ей грозит потеря сбережений. Чтобы этого избежать, ей приказали снять деньги из банка и передать их курьеру. Послушавшись инструкций, пенсионерка передала преступникам более 4,5 миллиона рублей, пишет 360tv.ru.