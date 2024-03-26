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Сотрудница МИД России погибла при теракте в Crocus City Hall

26 марта 2024, 12:50
В результате теракта, который произошел в Crocus City Hall, погибла сотрудница МИД России Татьяна Репина. Информацию об этом сообщили в пресс-службе министерства. По словам матери погибшей, о случившемся они узнали 26 марта.

Молодая женщина посещала концерт вместе со своим братом. К счастью, он не пострадал, пишет 360tv.ru.

Татьяна Репина родилась в столице в мае 2001 года и начала работать в департаменте лингвистического обеспечения МИД после окончания колледжа в 2021 году. Хотя она проработала в министерстве всего недолго, но оставила яркий след в сердцах тех, кто знал ее — ее помнят как светлого, доброго и полного радости человека.

Представители МИД также отметили, что Татьяна была увлечена музыкой и чтением, а также строила большие планы на будущее.

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