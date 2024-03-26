Сотрудница МИД России погибла при теракте в Crocus City Hall

Татьяна Репина родилась в столице в мае 2001 года и начала работать в департаменте лингвистического обеспечения МИД после окончания колледжа в 2021 году. Хотя она проработала в министерстве всего недолго, но оставила яркий след в сердцах тех, кто знал ее — ее помнят как светлого, доброго и полного радости человека.