Сотрудница МИД России погибла при теракте в Crocus City Hall

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Молодая женщина посещала концерт вместе со своим братом. К счастью, он не пострадал, пишет 360tv.ru.
Татьяна Репина родилась в столице в мае 2001 года и начала работать в департаменте лингвистического обеспечения МИД после окончания колледжа в 2021 году. Хотя она проработала в министерстве всего недолго, но оставила яркий след в сердцах тех, кто знал ее — ее помнят как светлого, доброго и полного радости человека.
Представители МИД также отметили, что Татьяна была увлечена музыкой и чтением, а также строила большие планы на будущее.