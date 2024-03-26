Спикер Госдумы предложил создать рабочую группу по анализу применения смертной казни

Напомнил, ранее в Госдуме и Совфеде после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подняли вопрос о возвращении смертной казни на территории страны. В Кремле сообщили, что не будут участвовать в данной дискуссии. По официальным данным СУ СК, во время массового обстрела в «Крокусе», погибли 139 человек.