Спикер Госдумы предложил создать рабочую группу по анализу применения смертной казни

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин предложил создать межфракционную рабочую группу по анализу законодательства в части применения смертной казни и миграционной политики. Об этом сообщило РИА Новости.
«Нам необходимо проанализировать весь спектр законодательства, которое имеет отношение к вызовам сегодняшнего времени, весь. Давайте мы создадим рабочую группу. В нее войдут представители всех политических фракций, а также руководители профильных комитетов», — заявил Володин на пленарном заседании.
Возглавить рабочую группу Володин предложил Ирине Яровой, стать одним из ее членов предложил председателю комитета Госдумы Павлу Крашенинникову. Спикер ГД также отметил, что для отмены моратория на смертную казнь в России достаточно лишь решения Конституционного суда.
Напомнил, ранее в Госдуме и Совфеде после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» подняли вопрос о возвращении смертной казни на территории страны. В Кремле сообщили, что не будут участвовать в данной дискуссии. По официальным данным СУ СК, во время массового обстрела в «Крокусе», погибли 139 человек.