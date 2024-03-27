Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности УК и ТСЖ за качество теплоснабжения

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Обогрев жилых помещений, детских садов, школ, больниц, поликлиник, культурных учреждений с нормативным качеством и стабильную подачу горячей воды обеспечивают уполномоченные организации.
При отсутствии отопления или горячей воды в доме жителям и сотрудникам социальных учреждений, в первую очередь, необходимо запросить информацию в ответственной жилищной организации.
В свою очередь, теплоэнергетики несут ответственность за теплоподачу только до ввода в здание. В случае отказов работы стояков, порывов батарей, наличия отопление в одной комнате и отсутствии в другой — нужно обращаться в жилищную компанию.
«Качество услуг теплоснабжения для жителей в отопительном сезоне напрямую зависит от приема и распределения теплоносителя внутри зданий. Свою задачу — подать тепло на магистральных и распределительных трубопроводах — Пермские тепловые сети выполняют. Управдомы должны следить за работой внутридомовых коммуникаций», — отмечает технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.
Информацию о работе тепловых сетей и центральных тепловых пунктов можно уточнить в Тепловой справочной службе по телефону (342) 259-39-98. Также в ПАО «Т Плюс» действует онлайн-сервис «Тепловая справочная служба», с помощью которого можно узнать причину и сроки отсутствия горячей воды и тепла. Клиентам потребуется выбрать свой регион и ввести адрес дома в поисковую строку.