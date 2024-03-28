«Азот» в 2024 г вложит в развитие производства 9,1 млрд рублей

Общий объем вложений в 2024 году в развитие филиала «Азот» составит 9,1 млрд рублей. Для сравнения, в 2023 году — 7,6 млрд рублей. Сейчас на предприятии одновременно реализуется несколько важных инвестиционных проектов, бюджет которых на 2024 год в сумме составит 4,9 млрд рублей. Среди них — «Производство калиевой селитры до 100 000 тонн в год и побочного продукта NaCl до 50 000 тонн в год», «Строительство нового производства карбамидосульфата (UAS) производительностью до 55 000 тонн в год», «Техническое перевооружение водозаборной станции» и другие.