properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Какое количество воды нужно пить в день?

28 марта 2024, 06:48
Вода является одним из основных и неотъемлемых ресурсов для нашего организма. Однако, подобно потреблению пищи, надо быть умеренным в ее употреблении. Избыток жидкости может иметь негативные последствия.

Вместе с диетологом Ксенией Страйковой журналисты regions.ru. разобрались, сколько воды можно пить в день и какие проблемы могут возникнуть из-за ее недостатка.

«Прежде всего, нет необходимости заставлять себя пить. Не существует обязательной нормы потребления воды в день. Поэтому следует пить только тогда, когда ощущается жажда. И неважно, будет это простая вода или минеральная», — рассказала врач.

Страйкова добавила, что если речь идет о потреблении газировки, нужно быть осторожным для людей, страдающих вздутием и проблемами с пищеварительной системой. Диетолог посоветовала ограничиться не более чем двумя стаканами в день.

Кроме этого, по словам Ксении, во фруктах, овощах и других блюдах также содержится вода, которая удовлетворяет потребности организма.

Однако следует обратить внимание, если весь день вы не выпили ни одного стакана жидкости. Это может привести к неприятному запаху изо рта, сухости кожи и нарушению стула. «Необходимо следить за уровнем гидратации, но не стоит становиться фанатиком и переусердствовать с питьем литровой нормы жидкости», — подчеркнула диетолог.

Подпишитесь
Режиссер Любовь Мульменко о «Фрау»: «Я использую любовную коллизию как приманку»
Сегодня, 05:29
«Внимание! Опасность!» В Пермском крае упадут части ракеты, запущенной с «Байконура»
Сегодня, 06:29
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
Бывшего директора Пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны
Сегодня, 04:49
Власти Прикамья выдали разрешение на реконструкцию военного училища в отель
Сегодня, 03:54
Синоптик рассказал, когда в Пермском крае потеплеет до +15°
Сегодня, 06:11
"