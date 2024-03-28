Какое количество воды нужно пить в день?

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Вместе с диетологом Ксенией Страйковой журналисты regions.ru. разобрались, сколько воды можно пить в день и какие проблемы могут возникнуть из-за ее недостатка.
«Прежде всего, нет необходимости заставлять себя пить. Не существует обязательной нормы потребления воды в день. Поэтому следует пить только тогда, когда ощущается жажда. И неважно, будет это простая вода или минеральная», — рассказала врач.
Страйкова добавила, что если речь идет о потреблении газировки, нужно быть осторожным для людей, страдающих вздутием и проблемами с пищеварительной системой. Диетолог посоветовала ограничиться не более чем двумя стаканами в день.
Кроме этого, по словам Ксении, во фруктах, овощах и других блюдах также содержится вода, которая удовлетворяет потребности организма.
Однако следует обратить внимание, если весь день вы не выпили ни одного стакана жидкости. Это может привести к неприятному запаху изо рта, сухости кожи и нарушению стула. «Необходимо следить за уровнем гидратации, но не стоит становиться фанатиком и переусердствовать с питьем литровой нормы жидкости», — подчеркнула диетолог.