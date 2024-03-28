Какое количество воды нужно пить в день?

Однако следует обратить внимание, если весь день вы не выпили ни одного стакана жидкости. Это может привести к неприятному запаху изо рта, сухости кожи и нарушению стула. «Необходимо следить за уровнем гидратации, но не стоит становиться фанатиком и переусердствовать с питьем литровой нормы жидкости», — подчеркнула диетолог.