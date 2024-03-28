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МВД: видео из «Крокуса» помогло вычислить машину террористов

28 марта 2024, 06:42
Сотрудники отдела МВД по Московской области изъяли значимое видео из пылающего «Крокус Сити Холла», что помогло определить автомобиль террористов, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, в день происшествия на место прибыли начальник полиции управления МВД РФ по городскому округу Красногорск Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Они немедленно направились в комнату серверов. <…> Проникнув внутрь, полицейские вместе со специалистами ФСБ просмотрели видеозаписи и распознали автомобиль, на котором скрылись подозреваемые террористы», — сказала Ирина Волк.

Она добавила, что полученная правоохранителями информация была передана оперативному штабу. Затем удалось установить маршрут движения подозреваемых, благодаря чему их задержали.

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