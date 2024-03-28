МВД: видео из «Крокуса» помогло вычислить машину террористов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
По ее словам, в день происшествия на место прибыли начальник полиции управления МВД РФ по городскому округу Красногорск Максим Мягков и его заместитель Дмитрий Новиков, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Они немедленно направились в комнату серверов. <…> Проникнув внутрь, полицейские вместе со специалистами ФСБ просмотрели видеозаписи и распознали автомобиль, на котором скрылись подозреваемые террористы», — сказала Ирина Волк.
Она добавила, что полученная правоохранителями информация была передана оперативному штабу. Затем удалось установить маршрут движения подозреваемых, благодаря чему их задержали.