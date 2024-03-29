properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:46

Published Сегодня, 05:46

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Питание может помочь в борьбе с депрессией и тревогой

29 марта 2024, 05:46
Борьба с негативным настроением может быть сложной, особенно в трудные времена. Некоторым даже приходится обращаться к специалисту, чтобы справиться со стрессом. Однако бороться с депрессией и тревогой можно не только с помощью психолога, но и через правильное питание.

Как есть, чтобы избавиться от грусти, рассказывает нутрициолог Елена Башкирова.

«Используя еду как лечение, важно не впадать в крайности. Если она становится единственным источником радости, это может привести к нарушениям в пищевом поведении, зависимости и проблемам со здоровьем. Но использовать пищу как один из способов получения хорошего настроения и энергии — хорошая идея», — отмечает нутрициолог.

Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, снижают тревожность. Это могут быть жирные виды рыбы. А фолиевая кислота, необходимая для производства серотонина и дофамина в организме, может быть получена из листовой зелени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Биофлавоноиды снижают воспаление, положительно влияют на память, помогают в процессах восстановления во время болезни, необходимы для производства дофамина — у них есть много положительных функций. Они содержатся в разноцветных ягодах и овощах, а также в специях и травах», — продолжает Башкирова.

Еще один важный компонент — B14, который играет важную роль в образовании энергии и улучшении памяти. Его можно найти в темном шоколаде. А чтобы снять тревожность, улучшить сон и повысить концентрацию внимания, можно приготовить напитки из ромашки, мяты, иван-чая и чабреца.

«Чтобы поднять себе настроение с помощью еды, нужно создать „радугу“ на тарелке. Пример сбалансированного завтрака, который радует глаз: яичница, шпинат, свежий желтый перец, вареная свекла, коричневый рис. Яркие цвета не оставят равнодушными и полезные вещества помогут организму пережить стресс», — заверяет нутрициолог.

Подпишитесь
Кикшеринг Whoosh обратился в прокуратуру из-за репрессивных мер пермских властей
Сегодня, 05:49
Многодетную семью из Перми не пустили на «Веселые старты» из-за того, что нет папы
Сегодня, 07:49
Видео. «Они всегда возвращаются». В Вишерском заповеднике засняли стадо северных оленей
Сегодня, 06:42
Новые полосы на дороге в Хохловку в Прикамье начнут строить в мае 2024 года
Сегодня, 04:45
«Умер, не выходя из комы». В Пермском крае избили бывшего участника СВО
Сегодня, 06:16
На пенсионерку, взорвавшую петарду в ДК в Перми, завели дело. Что ей грозит?
Сегодня, 03:58
"