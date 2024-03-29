Питание может помочь в борьбе с депрессией и тревогой

Борьба с негативным настроением может быть сложной, особенно в трудные времена. Некоторым даже приходится обращаться к специалисту, чтобы справиться со стрессом. Однако бороться с депрессией и тревогой можно не только с помощью психолога, но и через правильное питание.