Питание может помочь в борьбе с депрессией и тревогой

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
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Updated Сегодня, 05:50
Как есть, чтобы избавиться от грусти, рассказывает нутрициолог Елена Башкирова.
«Используя еду как лечение, важно не впадать в крайности. Если она становится единственным источником радости, это может привести к нарушениям в пищевом поведении, зависимости и проблемам со здоровьем. Но использовать пищу как один из способов получения хорошего настроения и энергии — хорошая идея», — отмечает нутрициолог.
Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами, снижают тревожность. Это могут быть жирные виды рыбы. А фолиевая кислота, необходимая для производства серотонина и дофамина в организме, может быть получена из листовой зелени, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Биофлавоноиды снижают воспаление, положительно влияют на память, помогают в процессах восстановления во время болезни, необходимы для производства дофамина — у них есть много положительных функций. Они содержатся в разноцветных ягодах и овощах, а также в специях и травах», — продолжает Башкирова.
Еще один важный компонент — B14, который играет важную роль в образовании энергии и улучшении памяти. Его можно найти в темном шоколаде. А чтобы снять тревожность, улучшить сон и повысить концентрацию внимания, можно приготовить напитки из ромашки, мяты, иван-чая и чабреца.
«Чтобы поднять себе настроение с помощью еды, нужно создать „радугу“ на тарелке. Пример сбалансированного завтрака, который радует глаз: яичница, шпинат, свежий желтый перец, вареная свекла, коричневый рис. Яркие цвета не оставят равнодушными и полезные вещества помогут организму пережить стресс», — заверяет нутрициолог.